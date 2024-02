Die Polizei hat drei Taschendiebinnen am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen (Symbolbild).

Diebstahl Junges Trio bestiehlt Fahrgäste am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf Drei Frauen haben Reisende am Hauptbahnhof in Düsseldorf beklaut. Sie wurden von zivilen Polizisten erwischt. Was die Diebinnen nun erwartet.

Drei junge Frauen haben am Samstag Reisende am Düsseldorfer Hauptbahnhof bestohlen. Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten am Bahnsteig zu Gleis 16 die Frauen aus Bosnien dabei, wie sie zusammen Wertgegenstände von Fahrgästen entwendeten. Dabei hat die 16-Jährige einem 83-jährigen Deutschen die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen.

Die 15-Jährige und die 21-Jährige haben das Handy einer 48-jährigen Marokkanerin geklaut. Anschließend flüchtete das Trio vom Bahnsteig und konnte kurzerhand durch die Bundespolizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bundespolizei leitet Strafverfahren gegen Diebinnen ein

Auf der Dienststelle konnte das Diebesgut bei den drei Taschendiebinnen aufgefunden und nachträglich an die eigentlichen Besitzer zurückgegeben werden. Die drei Frauen wurden wegen fehlender Haftgründe von der Wache entlassen. Die Zivilfahnder der Bundespolizei leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

