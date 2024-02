Kalkarer stirbt auf A44: Polizei identifiziert Verdächtigen

Am 4. Dezember ist ein 26-Jähriger aus Kalkar bei einem Unfall auf der A44 an der Anschlussstelle Düsseldorf-Messe/Arena tödlich verletzt worden.

Düsseldorf/Kalkar Ein Mann ist im Dezember bei einem Unfall auf der A44 bei Düsseldorf tödlich verletzt worden. Nun wurde der mutmaßliche Unfallfahrer ermittelt.

Fast zwei Monate nach dem Tod eines 26-Jährigen auf der Autobahn A44 bei Düsseldorf und der anschließenden Flucht des Unfallfahrers hat die Polizei Düsseldorf nun einen Ermittlungserfolg bekannt gegeben. Nach „akribischer Ermittlungsarbeit“ sei ein Tatverdächtiger identifiziert worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf an diesem Freitag (2. Februar). Weitere Details wollen die Ermittler am kommenden Montag (5. Februar) bekannt geben.

Unfallopfer wurde am Seitenstreifen von einem Auto erfasst

Der 26-jährige Mann aus Kalkar war am 4. Dezember in Begleitung von zwei 17-Jährigen auf der A44 bei Düsseldorf unterwegs, als er an der Anschlussstelle Düsseldorf-Messe/Arena wegen einer plötzlichen Reifenpanne auf dem Seitenstreifen anhalten musste. Als er ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, wurde er von einem auf der rechten Spur fahrenden Auto erfasst und gegen sein Fahrzeug geschleudert.

Der zunächst unbekannte Fahrer hielt etwa 300 Meter weiter an und kontrollierte sein eigenes Auto auf Schäden. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den 26-Jährigen zu kümmern. Dieser kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er später starb. (mit afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf