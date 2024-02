Karneval 2025: CC sucht neues Motto – so kann man mitmachen

„Wat et nit all jöwt“ lautete das Motto der Karnevalssession 2024 in Düsseldorf. Nun sucht das CC ein neues Motto für das Jubiläumsjahr 2025.

Düsseldorf Der Düsseldorfer Karneval feiert 2025 200-jähriges Jubiläum. Dafür wird ein passendes Motto gesucht. Diese Voraussetzungen sollte es erfüllen.

Die Karnevalssession 2024 ist Geschichte und mit ihr auch das Motto „Wat et nit all jöwt“. Dass das Motto so großen Zuspruch fand, führt CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr auch darauf zurück, dass damit wieder einmal die plattdeutsche Sprache ins karnevalistische Rampenlicht gerückt wurde: „Das kam bei den Menschen durchweg sehr gut an.“

Nun sucht das Comitee Düsseldorfer Carneval ein neues Motto für die Session 2025. Es soll kurz, knackig, witzig und prägnant sein und möglichst viele kreative Gestaltungsspielräume bieten. Die neue Session hat übrigens einen ganz besonderen Charakter: Der Düsseldorfer Karneval feiert sein 200-jähriges Jubiläum.

Düsseldorfer können Karnevalsmotto bis März einreichen

Alle Freunde des Düsseldorfer Karnevals sind eingeladen, sich an der Suche zu beteiligen. Entsprechende Vorschläge können unter dem Stichwort „Sessionsmotto 2025“ per Mail an vorstand@helau.cc eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 1. März 2024. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann den Rosenmontagszug am 3. März 2025 hautnah miterleben – in Begleitung auf der Tribüne am Rathaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf