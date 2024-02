Karneval Düsseldorf: Das droht betrunkenen E-Scooter-Fahrern

Der E-Scooter-Anbieter Lime setzt in Düsseldorf an den Karnevalstagen auf verpflichtende Alkoholtests.

Düsseldorf Ein E-Scooter-Anbieter schalten für die Karnevalstage in Düsseldorf Alkohol-Reaktionstest für die elektrischen Roller frei. Wie das funktioniert.

An diesem Donnerstag (8. Februar) startet der Düsseldorfer Karneval mit der Weiberfastnacht in seinen diesjährigen Höhepunkt. Viele Jecken werden dann in der Landeshauptstadt unterwegs sein, um an den zahlreichen Partys im Stadtgebiet teilzunehmen. Für diejenigen, die nach dem Karnevalstreiben keine Lust auf volle Straßen- und U-Bahnen haben und nicht auf ein Taxi warten möchten, um nach Hause zu kommen, sind E-Scooter eine willkommene Alternative. Doch Experten warnen davor, im alkoholisierten Zustand mit den Rollern fahren. Um die Gefahr vor Unfällen zu minimieren, setzt der E-Scooter-Anbieter „Lime“ an den tollen Tagen auf einen verpflichtenden Reaktionstest vor der Ausleihe.

Reaktionstests sind ab Weiberfastnacht durchgängig aktiviert

„Die Sicherheit unserer Nutzerinnen und Nutzer und der Bürger hat für uns Priorität. Nutzer, die aufgrund ihres Alkoholpegels den Reaktionstest wiederholt nicht bestehen, werden mehrere Stunden für die Nutzung von Lime gesperrt und müssen das Fahrzeug dann stehen lassen”, sagt Alexander Jung, Senior Director Public Policy.

Wie der E-Scooter-Anbieter weiter mitteilte, werden die Reaktionstests von Altweiber bis einschließlich Veilchendienstag (13. Februar) dauerhaft aktiviert sein. Um den Test zu bestehen, müssen alle Nutzenden innerhalb einer bestimmten Reaktionszeitschwelle, die in Millisekunden gemessen wird, erfolgreich reagieren. Bei bestandenem Test wird das Fahrzeug freigeschaltet und die Fahrt darf begonnen werden. Wer wiederholt durch den Test fällt, kann über einen längeren Zeitraum keine Fahrten bei Lime buchen, teilte das Unternehmen weiter mit.

Aufgrund von Verkehrssperrungen in der Düsseldorfer Innenstadt während der Karnevalstage können E-Scooter dort nicht mehr geparkt werden. Vereinzelte Sharingstationen von Lime sind für den Karneval bereits seit diesem Montag bis Aschermittwoch (14. Febraur), 10 Uhr, komplett geräumt.

Unterdessen teilte am Montag auch ein Sprecher von Anbieter Voi mit, dass auch diese E-Scooter-Firma „wie in den vergangenen Jahren seinen Alkohol-Reaktionstest zwischen Altweiber und Veilchendienstag“ verpflichtend anbieten wird. Bislang war der Test, den Voi bereits 2021 in seiner App integriert hat, an Freitagen und Samstagen in den Nachtstunden aktiv (jeweils nach 21 Uhr). „Wir sehen uns als Mobilitätsanbieter in der Pflicht, im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Straßen an Karneval sicher bleiben“, so der Unternehmenssprecher weiter.

Bereits ab 0,5 Promille drohen empfindliche Strafen

Auch die Verkehrswacht und die Düsseldorfer Polizei warnt vor den Gefahren von Alkoholfahrten an den jecken Tagen. Zudem drohen empfindliche Strafen, wer alkoholisiert mit einem Auto, einem E-Scooter oder mit dem Fahrrad erwischt wird. So müssen betrunkene Auto- und E-Scooter-Fahrer mit einem Bußgeld von 528,50 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen, wenn sie mit 0,5 Promille oder mehr erwischt wird.

Bei wiederholten Verstößen können sogar drei Monate Fahrverbot verhängt sowie ein Bußgeld von bis zu knapp 1600 Euro werden. Ab 1,1 Promille gibt es drei Punkte beim Kraftfahrt-Bundesamt, zudem droht alkoholisierten Verkehrssündern dann eine Freiheits- oder sehr hohe Geldstrafe sowie der Entzug der Fahrerlaubnis für sechs Monate bis fünf Jahre und sogar lebenslänglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf