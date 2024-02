Ab Donnerstag geht der Karneval in Düsseldorf in seine heiße Phase. Die Stadt warnt davor, eigene Getränke unbeaufsichtigt zu lassen.

Düsseldorf Donnerstag geht der Düsseldorfer Karneval in die heiße Phase. Die Stadt warnt vor der unbewussten Einnahme von K.o.-Tropfen. Mit diesen Regeln.

Mit der Weiberfastnacht startet der Düsseldorfer Karneval am Donnerstag in die heiße Phase. Im gesamten Stadtgebiet und vor allem in der Altstadt starten dann um 11.11 Uhr viele feuchtfröhliche Partys, wo viel Altbier und anderer Alkohol fließen wird. Vor den jecken Tagen warnt der Kriminalpräventive Rat der Landeshauptstadt (KPR) nun vor den sogenannten K.o.-Tropfen. Diese farb-, geruchs- und geschmacksneutralen Betäubungsmittel kommen sowohl in Kneipen und Diskotheken als auch überall dort zum Einsatz, wo Getränke konsumiert werden.

Die Täter nutzen oftmals die Gelegenheit und mischen sie ihren Opfern in Getränke, wenn auf den Karnevalspartys gefeiert wird und ausgelassene Stimmung herrscht. Ziel ist es, die Opfer mittels der Tropfen kurzzeitig orientierungs-, hilf- oder willenlos zu machen. So können die Täter sie sexuell missbrauchen oder ausrauben.

Wozu die Stadt Düsseldorf rät

Die Stadt Düsseldorf hat vor den närrischen Tagen nun einige Tipps, wie Betroffene und/oder Freunde sich im Verdachtsfall verhalten sollten und was sie im Notfall tun können. So sollten Partygänger das eigene Glas in Kneipen und Discotheken nicht unbeaufsichtigt stehen lassen und vor dem Gang zur Tanzfläche oder zur Toilette möglichst austrinken.

Sollte die Möglichkeit bestehen, dass jemand unbemerkt etwas in das Glas getan haben könnte, sollte ein neues Getränk bestellt werden. Falls plötzliche Übelkeit, Schwindel oder Unwohlsein auftreten sollte, sollten betroffene Freunde oder das Personal in den jeweiligen Lokalen angesprochen werden. Zudem sollten Jecken die Party nur mit Freunden oder Vertrauenspersonen und nicht mit fremden Personen verlassen, appelliert die Stadt.

Auch Mitmenschen können laut Stadt im Fall der Fälle mithelfen: Sofern jemand in einer Kneipe oder Disco plötzlich über Übelkeit, Schwindel oder Unwohlsein klagt, sollten dessen Aussagen ernst genommen und dessen Freunde sowie das Personal hinzugezogen werden. Wenn es dem Menschen erkennbar sehr schlecht geht, sollte ein Krankenwagen gerufen werden. Wer den Verdacht hat, unter Einfluss von K.o.-Tropfen geraten zu sein, sollte den Polizeinotruf 110 wählen.

Die Fachgruppen des KPR „Opferschutz“ und „Gewaltprävention – Lesben, Schwule, Trans*“ verfolgen das Thema K.O.-Tropfen bereits seit 2008. Weiterführende Informationen zum Thema gibt es auf der Internetseite: www.ko-tropfen-duesseldorf.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf