Karneval in Düsseldorf: Prinzenpaar wirbt an Schulen

Düsseldorf Düsseldorfs Prinzenpaar Prinz Uwe I und seine Venetia Melanie wollen Schüler für Karneval begeistern, unter anderem mit Social Media-Kampagne.

Jecker Besuch in Düsseldorfer Schulen: Gemeinsam mit dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) besuchte das diesjährige Prinzenpaar Uwe I und Venetia Melanie die Schülerinnen und Schüler des Cecilien-Gymnasiums, des Comenius-Gymnasiums, der Lore-Lorentz-Schule und des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums, um ihnen das Brauchtum näherzubringen. Die Rhythmussportgruppe, Luftschlangen, Berliner und Pappnasen sorgten dabei für ausgelassene Stimmung.

An der Lore-Lorentz-Schule wohnte auch Stadtdirektor Burkhard Hintzsche dem Karnevals-Spektakel bei. „Das Brauchtum gehört fest zu Düsseldorf, und um diese Traditionen langfristig erhalten zu können, ist es ganz wichtig, den Nachwuchs rechtzeitig dafür zu begeistern. Ich danke dem Prinzenpaar und dem CC herzlich für das tolle Engagement und wünsche allen Jeckinnen und Jecken eine tolle restliche Session und schöne Karnevalstage“, betonte Hintzsche am Randes des Schulbesuches.

Heiße Karnevals-Phase startet bald

Neben einem bunten Programm wurde den Schülerinnen und Schülern auch das Karnevalsgeschehen abseits der jecken Tage vorgestellt: So wurde auch der Sessionsstart erläutert, der am 11. November 2023 um 11.11 Uhr, erfolgte. Durch das Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wurde die neue Karnevals-Saison eingeläutet, die in Düsseldorf diesmal unter dem Motto „Wat et nit all jöwt“ stattfindet. Seitdem fanden nach Angaben der Stadt in Düsseldorf bereits zahlreiche närrische Veranstaltungen und Aktivitäten wie etwa Karnevalssitzungen, Empfänge und Kostümbälle statt.

Wie die Stadt Düsseldorf weiter mitteilt, richtet sich die fünfte Jahreszeit in der Landeshauptstadt an alle Altersgruppen, die Generationen in der Vorbereitung und Planung von Events und beim gemeinsamen Feiern miteinander verbinde. Mit dem Rathaussturm an Altweiber am Donnerstag, 8. Februar, geht die Karnevals-Session in knapp drei Wochen in die heiße Phase. Am Sonntag, 11. Februar, findet dann das beliebte Kö-Treiben auf der Luxusmeile statt. Höhepunkt ist dann der Rosenmontagszug am Montag, 12. Februar. Seit Dienstag (16. Februar) steht auch die diesjährige Wagenreihung für den ‚Zoch‘.

Prinzenpaar hat Social-Media-Kampagne gestartet

Prinz Uwe I und Venetia Melanie sind sich einig: „Der Karneval gehört wie der Rhein zu Düsseldorf und zur rheinischen DNA. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass dieses wunderbare Brauchtum auch im Leben der nachwachsenden Generation seinen Platz hat.“ Dabei lobt das Prinzenpaar auch die jüngsten Entwicklungen in den Karnevalsgesellschaften der Stadt: „Wir erleben, wie viele Vereine eine fantastische Nachwuchsförderung betreiben. Häufig geht die Bindung zum Karneval dann aber im Teenager- und jungen Erwachsenenalter verloren. Hier möchten wir ansetzen und haben uns deshalb entschieden, gerade weiterführende Schulen zu besuchen und die Begeisterung für den Karneval wieder zu stärken.“





Um auch Menschen außerhalb der jecken Community für Karneval zu begeistern, hat das Düsseldorfer Prinzenpaar nun eine Social-Media-Kampagne gestartet. Außerdem werden unter den Düsseldorfer Schülerinnen und Schülern Freikarten für ein Konzert der Rhythmussportgruppe verlost: Für eine Teilnahme an dem Wettbewerb muss ein karnevalistisches Reel mit der Musik des Prinzenpaars oder der Rhytmussportgruppe aufgenommen, auf Instagram hochgeladen sowie der Account @prinzenpaarduesseldorf markiert werden.

Hintergründe und weitere Informationen zum Düsseldorfer Karneval sowie zu den fast 70 dem CC angeschlossenen Vereinen und ihren Angeboten gibt es unter https://www.helau.cc/de/.

