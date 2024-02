Rheinbahn, Verkehrswacht, die Polizei Düsseldorf und das Düsseldorfer Prinzenpaar Uwe I. und Venetia Melanie rufen dazu auf, an Karneval nicht alkoholisiert mit dem Auto zu fahren.

Düsseldorf Von Altweiber bis Karnevalssonntag fährt die Rheinbahn in dichterem Takt. Für welche Busse und Bahnen das gilt – und wo Umleitungen nötig sind.

Über die Karnevalstage, von Altweiber, 8. Februar, bis Karnevalssonntag, 11. Februar, weitet die Rheinbahn ihren Fahrplan aus. Viele Busse und Bahnen sind in dichterem Takt und bis spät in die Nacht unterwegs. „Wer Bus und Bahn nutzt, kommt gar nicht erst in die gefährliche Versuchung, sich angetrunken ans Steuer zu setzen“, sagt Annette Grabbe, Vorstandssprecherin der Rheinbahn.

Unter dem Motto „Ohne Promille fahren - Führerschein bewahren!“ appellieren das Verkehrsunternehmen, die Polizei Düsseldorf, die Verkehrswacht und das Düsseldorfer Prinzenpaar Prinz Uwe I. und Venetia Melanie an alle Narren, das Auto, Fahrrad oder den E-Scooter nach dem Alkoholgenuss an Karneval stehenzulassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren. Der erweiterte Fahrplan der Rheinbahn im Überblick:

Diese Busse und Bahnen fahren an Karneval länger

In den närrischen Nächten gilt bei der Rheinbahn das gleiche Angebot wie sonst an Wochenenden, teilweise auch verstärkt. Das bedeutet, dass die Stadt- und Straßenbahnlinien U72, U73, U75, U76, U79, U83, 701, 704, 705, 706, 707, 708 und 709 zwischen 23 und 1 Uhr im dichteren Takt fahren. Dies gilt auch für die Buslinien 721, 722, 730, 732, 738 und 834.

Von 1 bis 2.30 Uhr bietet die Rheinbahn auf den Linien U76 und U79 zusätzliche Fahrten in Richtung Krefeld und Duisburg an. Die Linien U72 und U75 fahren, wie auch sonst an Wochenenden, alle 30 Minuten die ganze Nacht durch. Zusätzlich fahren folgende Buslinien bis circa 2.30 Uhr alle 30 Minuten:

Linie 722/730: Schlesische Straße – Vennhauser Allee – Hassels, Kirche

Schlesische Straße – Vennhauser Allee – Hassels, Kirche Linie 785: Heinrich-Heine-Allee – Hassels – Hilden, Fritz-Gressard-Platz

Heinrich-Heine-Allee – Hassels – Hilden, Fritz-Gressard-Platz Linie 830: Meerbusch-Lank, Kirche – Düsseldorf, Handweiser

Meerbusch-Lank, Kirche – Düsseldorf, Handweiser Linie 831: Meerbusch, Haus Meer – Krefeld-Uerdingen Bahnhof

Meerbusch, Haus Meer – Krefeld-Uerdingen Bahnhof Linie 839: Meerbusch, Haus Meer – Ilverich – Lank – Haus Meer.

Meerbusch, Haus Meer – Ilverich – Lank – Haus Meer. Linie NE1: D-Neu-Lichtenbroich - Derendorf – Düsseldorf Hbf

D-Neu-Lichtenbroich - Derendorf – Düsseldorf Hbf Linie NE2: D-Unterrath – Rath – Grafenberg – Düsseldorf Hbf

D-Unterrath – Rath – Grafenberg – Düsseldorf Hbf Linie NE4: Düsseldorf Hbf – D-Wehrhahn S – Grafenberg – Gerresheim – Düsseldorf Hbf

Düsseldorf Hbf – D-Wehrhahn S – Grafenberg – Gerresheim – Düsseldorf Hbf Linie NE5: Düsseldorf Hbf – Gerresheim – Grafenberg – D-Wehrhahn S – Düsseldorf Hbf

Die Ortsbus-Linien O1, O3 und O6 und die Buslinien 726, 735, 738/O13/746, 741, 742, 743, 748, 754, 761, 770, 773, 778, 780, 782, 784, 788, 833, SB50, NE3, NE7 und NE8 sind nach normalem Nachtfahrplan im Einsatz. Sie fahren in und nach Erkrath, Haan, Hilden, Mettmann, Meerbusch und Monheim. Die Discolinien DL1, DL4, DL5 und DL6 sind von Donnerstag bis Sonntagnacht unterwegs.

So fährt die Rheinbahn an Rosenmontag

Am Rosenmontag gilt auf den Bahnlinien weitgehend der Samstagsfahrplan, auf den Buslinien entweder der Montags- oder der Samstagsfahrplan. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es am Rosenmontag kein Nacht-Express-Angebot gibt. Auf einigen Linien setzt die Rheinbahn Entlastungsbahnen und -busse ein.

Umleitungen wegen Karnevals- und Veedelszügen

An allen Karnevalstagen gilt: Wo Umzüge die Linienwege kreuzen, werden Busse und Bahnen kurzfristig umgeleitet, durch die Einsatzleitung von Polizei und Rheinbahn vor Ort. Die bereits bekannten Sperrungen im Überblick:

Am Altweiberdonnerstag fährt die Linie 709 zwischen 10 und 13.30 Uhr nicht durch die Neusser Innenstadt.

fährt die Linie 709 zwischen 10 und 13.30 Uhr nicht durch die Neusser Innenstadt. Am Karnevalssamstag stoppt das Karnevalstreiben teilweise Linien in Benrath, Itter, Unterbach, Meerbusch, Mettmann und Langenfeld.

stoppt das Karnevalstreiben teilweise Linien in Benrath, Itter, Unterbach, Meerbusch, Mettmann und Langenfeld. Am Karnevalssonntag sind durch die Veedelszüge in Eller und Gerresheim die Linien U73, U75 und 701 zeitweise gesperrt, Ersatzbusse sind im Einsatz. In Neuss fährt die Linie 709 ab 8.45 bis 2 Uhr nicht mehr durch die Innenstadt. Die Buslinien in Neuss, Niederkassel, Haan, Reisholz, Ratingen-Lintorf, Unterbach und Krefeld-Uerdingen fahren Umleitungen.

sind durch die Veedelszüge in Eller und Gerresheim die Linien U73, U75 und 701 zeitweise gesperrt, Ersatzbusse sind im Einsatz. In Neuss fährt die Linie 709 ab 8.45 bis 2 Uhr nicht mehr durch die Innenstadt. Die Buslinien in Neuss, Niederkassel, Haan, Reisholz, Ratingen-Lintorf, Unterbach und Krefeld-Uerdingen fahren Umleitungen. Rosenmontag sind die Straßenbahnstrecken entlang der Zugwege ab etwa 8 Uhr gesperrt. Die Rheinbahn empfiehlt, die U-Bahnen zu nutzen. Hier sind Verstärkungsbahnen im Einsatz. Auf einigen Buslinien sind die Strecken entlang der Zugwege bereits ab 6 Uhr gesperrt

Königsallee ist über Karneval gesperrt

Zusätzlich wird von Sonntag, 11. Februar, 4 Uhr, bis Dienstag, 13. Februar, 4 Uhr, die Königsallee gesperrt. Die Buslinien SB50, 780, 782, 785, 805, 817, NE3, NE4, NE5 und NE7 fahren eine Umleitung über den Kö-Bogen-Tunnel. Am Rosenmontag, 12. Februar, werden die Buslinien SB50, 780, 782 und 785 von 8 bis etwa 18 Uhr bereits ab der Haltestelle „Uni-Kliniken“ umgeleitet. Sie enden und starten an der Haltestelle „Düsseldorf Hauptbahnhof“.

Die Polizei kündigt zudem an, Autofahrer an den Karnevalstagen vermehrt zu kontrollieren. „Wir sind im Stadtgebiet unterwegs und werden deutlich mehr Alkohol- und Drogentests durchführen“, kündigt Daniel Remus, Leiter der Direktionsführungsstelle Verkehr bei der Polizei Düsseldorf, an.

2023 hatte die Polizei zwischen Altweiber und Aschermittwoch 1983 Fahrzeuge kontrolliert – und dabei 79 Alkoholverstöße festgestellt. 21 Führerscheine wurden sichergestellt. „Ab 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko. Auch die Gefahr auf dem Fahrrad oder dem E-Scooter sollte nicht unterschätzt werden“, betont Remus.

