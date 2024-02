Wetter Karneval in Düsseldorf: So wird das Wetter an Altweiber

Düsseldorf Altweiber läutet den Straßenkarneval in Düsseldorf ein. Aber wie wird das Wetter? Das sind die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes.

Düsseldorfer Jeckinnen und Jecken sollten an Karneval auf ein regenfestes Kostüm setzen: Die Wetteraussichten sehen für Altweiber bisher eher durchwachsen aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Donnerstag, 8. Februar, einen stark bewölkten bis bedeckten Himmel und langanhaltenden Regen mit wechselnden Intensitäten an – von Niesel- bis Dauerregen ist also alles möglich.

Dabei ist es recht mild: Bis zu 8 Grad werden in Düsseldorf erwartet. Der Wind könnte die Narren aber frieren lassen. Im Tagesverlauf nimmt der bis dato schwache bis mäßige Wind zu. „Einzelne starke Böen sind nicht ausgeschlossen“, so der DWD. In der Nacht zu Freitag ist es dann überwiegend bedeckt. Die Meteorologen kündigen aber auch leichten bis mäßigen Regen an.

