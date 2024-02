Karneval: Neuer Fortuna-Mottowagen - nur „Kleinigkeit“ fehlt

Düsseldorf Fußball-Zweitligist ist auch an Rosenmontag 2024 mit eigenem „Fortuna für alle“-Wagen dabei. Eine Kleinigkeit aber hat Jacques Tilly „vergessen“.

Matthias Zimmermann staunte nicht schlecht, als er am Dienstag (6. Februar) in der riesigen Wagenbauhalle vor dem aktuellen Fortuna-Mottowagen stand. Nicht nur deshalb, weil er das fast komplett in Rot und Weiß gestaltete Vehikel mit dem Claim „Fortuna für alle“ so imposant fand. „Das ist ja hier nur einer von unzähligen Wagen“, sagte der Defensivspieler des Fußball-Zweitligisten, der die 3:4-Niederlage vom Sonntag in Paderborn einigermaßen verdaut zu haben schien. „Das sieht so aus, als stecken da unzählige Stunden Arbeit drin.“

„Fortuna für alle“ das alles überstrahlende Thema

Der aktuelle, vom weltberühmten Wagenbauer Jacques Tilly entworfene Fortuna-Wagen wird an Rosenmontag durch Düsseldorf ziehen. Schon seit vielen Jahren sind die Vorzeigefußballer der Stadt mit einem eigenen Wagen beim närrischen Lindwurm dabei. In diesem Jahr sei das Thema „Fortuna für alle“ - also die Gratisspiele für die Fans des Clubs - das alles überstrahlende Thema, betont Arnd Hovermann, Vorstand Finanzen bei der Fortuna, der sich beim Termin in der Wagenbauhalle ebenfalls ein Bild von Tilly Prachtstück machen wollte. Aber auch die anderen Themen, die sich auf dem Fortuna-Wagen wieder finden, seien ja wichtig“, so Hovemann. Dass Fortuna etwa in den vergangenen Jahren große Fortschritte beim Mädchenfußball gemacht hat oder dass in absehbarer Zeit auch in Sachen Ligazugehörigkeit wieder erstklassiger Fußball in der Arena geboten werden soll.

Fortunaspieler Matthias Zimmermann war von der Größe und der Vielfalt der Wagen in Tillys Halle begeistert. Foto: Stephan Wappner / NRZ

Für Fortuna-Legende Klaus Allofs, am Dienstag ebenfalls beim Termin vor Ort, aber fehlt noch eine Kleinigkeit an Tillys Wagen - die aber zu Saisonende den Verein in ungeahnte Höhen katapultieren kann: der DFB-Pokal: „Die Aussicht besteht ja durchaus, dass wir ins Finale nach Berlin kommen und dass wir sogar den Pokal gewinnen“, sagte Fortunas Vorstand zur NRZ und fügt mit breitem Lächeln hinzu: „Vielleicht kann Jacques Tilly ja noch einen kleinen Pokal auf den Wagen basteln, das wäre schön!“

