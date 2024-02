Karneval-Zuschlag: So teuer wird 2024 Düsseldorfs Altbier

Düsseldorf Wie in den Vorjahren wird das kühle Glas Alt in vielen der Düsseldorfer Brauereien an den närrischen Tagen etwas teurer. Das sind die Preise.

Zu Karneval greifen die meisten Düsseldorfer Karnevalisten – wenn sie denn schon alt genug sind – zum Altbier. Schon im vergangenen Jahr war Thema, wie viel das kühle Düsseldorfer Originalgetränk an den närrischen Tagen kostet. Auch 2024 gilt zumindest bei den meisten der altgedienten Brauereiausschänken: ein bisschen mehr als sonst.

Glas Alt kostet vielerorts wieder mehr als 3 Euro

Etwa bei der Hausbrauerei Zum Schlüssel: Dort wird das 0,25l-Glas Alt 3,10 Euro kosten, teilt deren Marketingbeauftragter Lukas Gatzweiler mit. Der Normalpreis liegt dort bei aktuell 2,85 Euro. Damit ist der Karnevalspreis auch nochmal 10 Cent im Vergleich zu den närrischen Tagen 2023 gestiegen. Damals kostete das Schlüssel Alt im Ausschank 3 Euro. „Die Preisanpassung ermöglicht es uns, den gestiegenen Aufwendungen für Verwaltung, Organisation, Personal, Sicherheit und Technik gerecht zu werden“, erklärt Gatzweiler. Der Eintritt zu den Karnevalspartys bleibe allerdings wie immer kostenfrei, stellt er klar. Im Schlüssel-Brauereiausschank finden diese von Altweiber bis Rosenmontag jeden Tag ab Vormittags statt. Am Aschermittwoch folgt ab 17 Uhr die Hoppeditz-Beerdigung mit Fischessen. Hierfür ist allerdings eine Reservierung notwendig.

Auch bei der Brauerei „Im Füchschen“ wird das 0,25l-Glas während der Karnevalspartys etwas teurer werden, kündigt der kaufmännische Leiter Tobias Heller an. Im Ausschank an der Ratinger Straße finden von Altweiber bis Rosenmontag jeweils ab 10 Uhr Partys statt. 3,10 Euro muss man dann für ein Alt auf den Tresen legen, etwas mehr als die aktuellen 2,85 Euro. „Grundsätzlich ist es so, dass wir an Karneval höhere Kosten haben“, so Heller. Dazu zählen unter anderem die Kosten für DJs und GEMA-Gebühren für die gespielte Musik. Daneben gilt: Die Verteuerungen in der Bierproduktion, die die Brauereien seit Ausbruch des Ukrainekrieges betreffen, bestehen größtenteils noch immer, erklärt Heller. „Im Grunde haben wir dieselben Verteuerungen wie in den letzten Jahren.“ Einzig bei den Energiekosten habe sich die Lage nun ein wenig verbessert.

Düsseldorfs Brauereien laden zu vielen Partys ein

Auch bei Schumacher steigt der Preis für das hauseigene Altbier über die Karnevalstage auf 3,10 Euro pro 0,25l-Glas, sagt Schumacher-Sprecherin Susanne Lucka. Normalerweise sind es 2,90 Euro. Auch in den Schumacher-Brauereiausschänken wird über die Karnevalstage gefeiert: „Unter anderem haben wir tolle Veranstaltungen wie Karnevalssamstag ab 18 Uhr mit Livemusik im Stammhaus und auch Aschermittwoch mit Livemusik und die Hoppeditz-Beerdigung im Goldenen Kessel“, so Lucka.

Bei der Brauerei Kürzer ist der Bierpreis aktuell bei 2,60 Euro. Chef Hans-Peter Schwemin wollte sich auf Anfrage der NRZ nicht zum Thema äußern.

Bei einigen Brauereien sind die Planungen für Karneval noch nicht abgeschlossen. Etwa im Frankenheim-Ausschank auf der Wielandstraße. Aktuell kostet ein Glas Alt hier 2,65 Euro. Dazu, wie der Preis zu Karneval ausfällt, sei man gerade noch in der Planung, erklärt Mitarbeiterin Angelina Guntermann. Im vergangenen Jahr hatte Frankenheim wie die meisten anderen Brauhäuser den Bierpreis über die Karnevalstage angehoben. Bei Frankenheim finden an Altweiber (ab 11.11 Uhr), dann von Karnevalssamstag (18.11 Uhr) bis Rosenmontag (ab 11.11 Uhr) jeden Tag Partys statt. Reservierungen sind telefonisch oder per Mail möglich.

Beim Uerige in der Altstadt wird sich am Preis zu Karneval wohl nichts ändern: „Im Moment gehen wir davon aus, dass der Preis für unser klassisches Ueriges auch an Karneval gleich bleibt“, sagte Uerige-Chef Michael Schnitzler rund zwei Wochen vor den närrischen Tagen. Aktuell kostet ein 0,25l Glas vom „leckeren Dröppke“ 2,85 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf