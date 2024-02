Krötenwanderung: Diese Maßnahmen plant die Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Krötenwanderungen gehen wieder los. Damit die Tiere auf ihren Wanderungen nicht verunglücken, ergreift die Stadt Düsseldorf Schutzmaßnahmen.

Die Temperaturen steigen. Und das sorgt auch dafür, dass Kröten, Frösche und Molche aus der Winterstarre erwachen und sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern machen. Damit der Weg für die Tiere nicht zur Todesfalle wird, bereitet sich die Stadt Düsseldorf nun auf die anstehende Amphibienwanderung vor. Denn allzu oft führen die Wege über gefährliche Straßen – beim Queren sterben deshalb viele der geschützten Tiere. An den wichtigsten Wanderrouten stellt die Stadt nach eigenen Angaben Hinweisschilder und Amphibienschutzzäune auf. So etwa im Bereich Bauenhäuser Weg/Am Bauenhaus in Düsseldorf-Rath.

Entlang der kniehohen Zäune sind Fangeimer im Boden eingelassen, die städtische Mitarbeiter täglich kontrollieren. Sie bringen die eingefangenen Amphibien dann auf die gegenüberliegende Straßenseite und setzen sie in der Nähe der Laichgewässer ab, sodass die Tiere ihre Wanderung sicher fortsetzen können. Die Stadt übernimmt diese Aufgabe seit mehr als 30 Jahren und sieht darin eine wichtige Aufgabe im Artenschutz, denn die Zahl der Tiere, die die Mitarbeitenden an den Schutzzäunen einsammeln können, ist in den vergangenen Jahren deutlich rückläufig, teilte die Stadt mit.

Was Bürger tun können

Die Kröten, Frösche und Molche wandern vor allem abends, nachts und in den frühen Morgenstunden – etwa zwischen 19 und 7 Uhr. Doch nicht nur die Stadtverwaltung kann sich für die Amphibien einsetzen: Die Stadt appelliert an Autofahrer, die Warnschilder ernst zu nehmen und vorsichtiger zu fahren. Ein Tempo von maximal 30 km/h, kann dabei schon vielen Tieren das Leben retten. Noch besser wäre es allerdings, die Geschwindigkeit weiter zu drosseln.

Und ein weiterer Hinweis der Stadt: In den Fangeimern befinden sich Stöcke. Daran können versehentlich gefangene Insekten oder Kleinsäuger wieder herauskrabbeln – Kröten, Frösche und Molche können das nicht. Die Stadt bittet die Bevölkerung deshalb darum, die Stöcke in den Eimern zu lassen und die Tiere zudem nicht auf eigene Faust einzufangen.

