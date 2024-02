Küchenbrand in Düsseldorf: Frau lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf In einem Wohnhaus in Düsseldorf hat es am Samstag gebrannt. Aufmerksame Nachbarn riefen die Feuerwehr. Eine Anwohnerin schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Küchenbrand in Oberbilk hat sich eine Frau am Wochenende lebensgefährlich verletzt. Nachbarn hatten am Samstagabend die Feuerwehr gerufen, weil sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Flügelstraße Rauch feststellten. Schon nach fünf Minuten trafen die ersten Rettungskräfte an der Einsatzstelle ein. Die Feuerwehrleute fanden die bis dahin noch vermisste Mieterin der Dachgeschosswohnung schwer verletzt im Treppenhaus und brachten sie ins Freie.

Die Frau wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte währenddessen die Flammen im Küchenbereich der Dachgeschosswohnung. Parallel kontrollierten weitere Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen. In diesen befanden sich keine Bewohner mehr.

Hoher Sachschaden nach Küchenbrand

Alle Anwohner konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in der Dachgeschosswohnung übernommen. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwas mehr als einer Stunde zu ihren Wachen zurück.

