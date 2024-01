Kultreporter Manni Breuckmann startet Podcast: Worum es geht

Düsseldorf Der frühere Düsseldorfer WDR-Sportreporter ist nun in einem Podcast zu hören - mit einem Pfarrer. Über Fußball wird aber nur am Rande gesprochen.

Podcasts? Die wollte Manni Breuckmann nie machen. Gegen diese im Internet oder bei Streaming-Anbietern abrufbaren Audiodateien hat er sich immer gewehrt. „Jeder macht jetzt einen, die haben inzwischen inflationären Charakter“, sagt der ehemalige Düsseldorfer WDR-Moderator, der wegen seiner Jahrzehnte langer Bundesliga-Reportagen im Radio als „Reporter-Legende“ bezeichnet wird. Jetzt, mit 72, macht Manfred Breuckmann selbst einen Podcast. Und hat durchaus Spaß daran.

Idee kam durch die Arbeit an einer Fußball-Kolumne

Entstanden ist die Idee zum Podcast aus der Zusammenarbeit mit Radio Paradiso NRW. Für den privaten Sender, der NRW-weit über DAB+ ausgestrahlt wird, hatte WDR-Legende Manni Breuckmann von Januar 2022 bis Mai 2023, die Kolumne „Alles außer Fußball“ aufgenommen. „Dreimal pro Woche wurde die ausgestrahlt. So kurze Dinger.“ Radiogerechte Eineinhalb-Minüter waren das, bei denen es wirklich um alles ging, nur nicht um Fußball. „Ich war froh, mal etwas anderes zu machen als Fußball, durch den ich reich und berühmt geworden bin“, sagt Breuckmann augenzwinkernd. Für alles war Radio Paradiso offen, es sollte nur möglichst einen NRW-Bezug haben.

Doch nach eineinhalb Jahren war Schluss mit den Radio-Kolumnen. „Sich jede Woche drei Themen auszudenken wurde dann schwierig und lästig“, sagt Breuckmann und wollte was anderes machen. Und so kam mit Bernd Becker die Idee zum Podcast „Steilvorlage“, der seit November jede Woche erscheint und etwa acht Minuten lang ist.

Zwei eingefleischte Fans von Schalke 04

Bernd Becker ist Pfarrer, hat als Direktor des Evangelischen Presseverbands für Westfalen und Lippe und Geschäftsführer der gemeinnützigen Radio Paradiso NRW GmbH keine eigene Gemeinde mehr und ist wie der Düsseldorfer Manni Breuckmann eingefleischter Fan von Schalke 04. Im Podcast des Reporters und des Medien-Pfarrers geht es nicht um hochkarätige Themen, sondern um banale Dinge, bei denen sie aber unterschiedliche Meinungen haben: Sollte man Obdachlosen Geld geben? Sollte man in einem Gottesdienst essen dürfen? Hat das Leben einen Sinn? Das sind einige der Fragen, die beide besprechen.

Aus der Kirche ausgetreten Radio-Paradiso NRW ist ein evangelischer Radiosender, den man seine Kirchennähe aber kaum anmerkt. „Nachrichten und Informationen aus der Region, plus die besten Hits mit der meisten Abwechslung für NRW“, heißt es auf der Homepage www.paradiso.de. Manni Breuckmann arbeitet zwar für den kirchlichen Sender, ist aber nicht mehr in der Kirche: „Ich war Erz-Katholik, als Kind und Jugendlicher Messdiener.“ Mit dem Studium in Marburg sei das aber alles von ihm abgefallen. Aber er sagt auch – und das meint er durchaus ernst: „Auf dem Totenbett werde ich wieder in die Kirche eintreten...“

Die überlegt sich Breuckmann in einem Haus in der Nähe von Santanyi im Südwesten Mallorcas. Dort verbringt er derzeit die meiste Zeit. Von dort schaltet er sich dank modernen Technik in Studio-Qualität mit Bernd Becker in Deutschland zur Aufnahme des Podcastes zusammen. Und von dort aus macht Breuckmann auch seinen anderen Jobs: Einmal pro Woche schreibt er seine Texte für die Lotto-Zeitung. Und auch seine Fußball-Expertise ist nach wie vor gefragt. Vor allem die öffentlich rechtlichen Radiosender rufen den Düsseldorfer Mallorquiner gerne an und wollen seine Meinung wissen. Zuletzt war er gefragt bei WDR 4, WDR 5 oder Deutschlandfunk als Gesprächspartner zum Tod von Franz Beckenbauer.

Nichts mehr tun musste er dagegen für sein neues Buch „Alles außer Fußball“ (Luther Verlag, ISBN 978-3-7858-0880-1 , Preis: 15 Euro). Darin sind einige seiner kurzweiligen Radio-Kolumnen erschienen. Und die hatte er schließlich schon in der Schublade liegen.

