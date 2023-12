Landtagsbesucher mit Messer erwischt - Polizeieinsatz

Am Freitagmorgen (1. Dezember) ist ein Mann in der Eingangsschleuse des Düsseldorfer Landtags mit einem Messer erwischt worden.

Sicherheitsalarm am Rande des Plenartags im Düsseldorfer Landtag: Am Freitagmorgen fand man an der Eingangsschleuse nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein Messer mit 15 Zentimeter langer Klinge im Rucksack eines angemeldeten Besuchers. Die Polizei stellte das Messer sicher und schrieb eine Anzeige. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Einsatz auf Anfrage.

Mann gehörte zu Besuchergruppe von AfD-Politiker Christian Loose

Auch ein Fraktionssprecher bestätigte, dass der Mann zu einer Besuchergruppe des AfD-Abgeordneten Christian Loose gehörte. Der Sprecher betonte, dass der Mann kein AfD-Mitglied sei. Man verurteile aufs Schärfste, dass der Besucher eine Waffe mit ins Parlament mitbringen wollte. Die Reaktion von Landtag und Polizei sei absolut richtig gewesen.

Dem Vernehmen nach behauptete der Mann, er habe das Messer im Rucksack vergessen und nicht absichtlich mitgebracht. Es war an der Sicherheitsschleuse des Landtags beim Durchleuchten des Besuchergepäcks aufgefallen. Der private Sicherheitsdienst rief um 8.46 Uhr die Polizei dazu. Die ermittelt laut der Sprecherin nun wegen eines Waffendelikts. Der Besucher wurde vom Landtag wieder heimgeschickt. (dpa)

