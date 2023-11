Die Lehrergewerkschaft GEW hat am Montag in Düsseldorf zum Streik aufgerufen.

Warnstreik Lehrergewerkschaft GEW kündigt Streik in Düsseldorf an

Düsseldorf Am kommenden Montag legen Beschäftigte an Düsseldorfer Schulen die Arbeit nieder. Was eine Arbeitnehmervertretung fordert.

Der Düsseldorfer Stadtverband der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, ruft die Beschäftigten an den Schulen in der Landeshauptstadt für Montag, 27. November, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Das kündigte die Gewerkschaft an diesem Donnerstag an.

Nach Angaben der GEW haben die Beschäftigten an den Schulen „die Nase voll von der Hinhaltetaktik der Arbeitgeberseite, der Tarifgemeinschaft der Länder“. Weil laut Gewerkschaft auch nach der zweiten Verhandlungsrunde kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt, wird daher nun am kommenden Montag an den Bildungseinrichtungen im Düsseldorfer Stadtgebiet die Arbeit niedergelegt.

Für die Beschäftigten fordert die Arbeitnehmervertretung 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Denn immerhin müssen die Angestellten an den Schulen die verfehlte Bildungspolitik und den Lehrermangel ausbaden, lautet ein Vorwurf der GEW.

Streik beginnt um 9 Uhr

Wie die GEW weiter mitteilte, zählen am Montag zu den Streikenden unter anderem die angestellten Lehrkräfte, Beschäftigte in Multiprofessionellen Teams, Lehrkräfte für herkunftssprachlichen Unterricht, sozialpädagogische Fachkräfte, Fachlehrkräfte, Seiteneinsteiger, Schulsozialarbeiter sowie Tarifbeschäftigte an den Hochschulen im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Die Arbeitslast werde immer zu einer riesigen Herausforderung im Unterrichtsalltag, wie Janiko Hildebrand berichtet, der nach seinem Bachelor-Abschluss als Seiteneinsteiger im Jahr 2018 zur Paulusschule in Düsseldorf-Düsseltal kam: „Ich bewältige inzwischen alle Aufgaben, wie meine ausgebildeten Kollegen, mit allen Pflichten und aller Verantwortung. Vor Ort fragt keiner mehr, weil es nicht mehr wichtig ist, weil dazu keine Zeit ist, weil es hier nur um die Kinder geht und weil jeder von uns gerne dabei ist, aber am Ende gehe ich mit viel weniger Geld nach Hause und frage natürlich: Wo ist hier die Wertschätzung?“

Der Streik beginnt am Montag um 9 Uhr im DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt. Vor Ort können sich alle Teilnehmenden in eine Streikliste eintragen, danach folgt ein Frühstück. Zudem gibt es dann weitere Informationen zur Tarifrunde, so die GEW weiter.

