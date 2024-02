Lucia (10) aus Düsseldorf tritt bei „Klein gegen Groß“ an

Düsseldorf Die junge Düsseldorferin hat ein besonderes Talent, das sie in der TV-Show zeigen darf. Um was es geht und gegen welchen Promi sie antreten wird.

Am Samstagabend (3. Februar), 20.15 Uhr, messen sich im Programm der ARD Prominente mit Kindern und Jugendlichen. Bei „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ treffen „kleine Könner“ in zehn Duellen auf Fernsehprominenz und zeigen, was sie in ihren verschiedenen Disziplinen drauf haben. So werden am Samstag etwa Designer Guido Maria Kretschmer im „Brautkleid-Duell“, Schauspieler Heino Ferch auf dem Hochseil und Sänger Jan Delay in einem Hiphop-Battle herausgefordert. Und Wigald Boning bekommt es mit einer Düsseldorferin zu tun.

Düsseldorferin hat ein besonderes Talent

Der Komiker und Fernsehmoderator musste sich nämlich im „Kreuzblick-Duell“ mit Lucia (10) messen, die in Düsseldorf-Unterbach wohnt. Dabei galt es, ganz genau hinzuschauen: Bei über 1000 Passbildern, die zeitgleich auf zwei Monitoren angezeigt wurden, mussten die beiden möglichst schnell eingebaute Fehler erkennen. Ohne höchste Konzentration und gut trainierte Augen ist das nicht zu schaffen. Kein Geheimnis: Die Sendung ist nicht live, wurde also bereits aufgezeichnet. Wer gewonnen hat, das wird natürlich noch nicht verraten – wer das aber wissen will, sollte am Samstag einschalten.

Kai Pflaume, Lucia und Wigald Boning bei „Klein gegen Groß“. Foto: Thorsten Jander

Was man aber sagen kann: Lucia, die die fünfte Klasse an einem Erkrather Gymnasium besucht, war bestens vorbereitet. Früher passierte es ihr beim Lesen oft, dass sie in der Zeile verrutschte. Deswegen absolviert sie schon seit einiger Zeit ein Augentraining bei einem Optometristen. „Dort habe ich den Kreuzblick gelernt“, erzählt sie. „Dabei habe ich gemerkt, dass ich das richtig gut kann.“ Auch ihrem Augentrainer fiel das auf. Dieser hatte schonmal mit einem Kind gearbeitet, dass zu einem „Kreuzblick-Duell“ in die ARD-Show eingeladen wurde. Der Augenfachmann schlug Lucia vor, dort auch anzutreten. „Ich habe erst noch überlegt, ob ich das schaffe“, erzählt die Zehnjährige. Mit ihren beiden älteren Geschwistern hatte sie die Spielshow schon oft gesehen und sich schon länger gewünscht, selbst dabei zu sein. So nahm die Düsseldorferin das Angebot schließlich an.

Von den Machern von „Klein gegen Groß“ bekam die Familie zwei Monitore nach Hause, wie sie auch in der Sendung zum Einsatz kommen. „Damit konnte ich jeden Tag üben“, sagt Lucia. Geholfen haben ihr dabei ihre Eltern, sagt sie. „Eine großartige Sache“, war Lucias Teilnahme an der Show, findet ihr Vater Stephan. „Als Vater bin ich sehr stolz, dass sie das kann. Und besonders, dass sie sich das getraut hat!“ Zu den Dreharbeiten nach Berlin fuhr die Familie gemeinsam. Wie gut das Team der ARD-Sendung sich um die Familie gekümmert hat, das hat den Vater beeindruckt: „Es hat richtig Spaß gemacht, wir wurden dort super betreut und unterstützt“, sagt er.

Von Fernsehstar Pflaume bekam Lucia ein Autogramm

Lucia blieb am Drehtag „ganz entspannt“, erzählt sie. Erst hinter der Bühne sei sie dann nervös geworden. „Es war aber okay, auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, man hat gar nicht gesehen, dass ich nervös war“, sagt die junge Düsseldorferin. Insgesamt freut sie sich über ein „cooles Erlebnis“ bei der ARD-Show. Im Anschluss an die Dreharbeiten konnten die Teilnehmer und Familien auch noch einen kleinen Plausch mit Moderator Kai Pflaume und den anderen Promis halten. Lucia hatte sich besonders auf Kai Pflaume gefreut, verrät sie – und natürlich auch ein Autogramm bekommen.

Dass sie in der Fernsehshow angetreten ist, finden ihre Geschwister und auch ihre Freunde „sehr cool“, sagt Lucia. Viele Freunde wären am liebsten mitgekommen, um im Publikum zu sitzen. Am Samstag schaut die Familie sich gemeinsam die Sendung an, auch eine Freundin und ihre Großeltern kommen zu Besuch. Lucia und ihre ganze Familie freuen sich schon sehr, die fertige Sendung zu sehen, sagen sie.

