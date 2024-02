Mallorca-Auswanderer: Karneval-Feier weit weg von Düsseldorf

Düsseldorf Der frühere NRZ-Redakteur Götz Middeldorf wohnt auf Mallorca. Er berichtet regelmäßig aus seinem Insel-Alltag. Auch dort wird Karneval gefeiert.

Mallorca ist beliebt. Auch für Kurz-Trips an verlängerten Wochenenden. Das kann zum teuren Spaß werden. Wer die Karnevalstage zur Flucht aus Düsseldorf nutzen wollte, wird bei kurzfristiger Buchung ganz schön dumm geschaut haben: Die Flieger nach Palma waren ausgebucht, Restplätze für ihre bis zu drei täglichen Flüge vergangenen Mittwoch, Donnerstag und Freitag bot Eurowings zwei Tage vor den Abflügen für satte 409,99 Euro an. Da kommt man selbst in der Hochsaison günstiger nach Palma – allerdings ist das Flugangebot da fünfmal größer.

„Heiteres“ Wetter bei bis zu 19 Grad

Nach Karneval zurück nach Düsseldorf wurden dann wieder überdurchschnittlich hohe Preise aufgerufen: Die hohe Nachfrage bei noch wenigen Flügen im Winter bestimmt eben die Preise. Mein Tipp: Flüge immer so früh wie möglich buchen.

Wer dann hier gelandet war, hatte es zunächst nicht ganz so schön: Freitag immer wieder Schauer, die „Hitzewelle“ der vergangenen Wochen mit bis zu 24,9 Grad war vorbei. Das Wochenende versöhnte Düsseldorfer Helau-Flüchtlinge bei heiterem Wetter und Temperaturen von gestern 15 und heute 19 Grad.

Stichwort „heiter“: Karneval entkommt man auch auf der Insel nicht. Bereits Anfang Februar lief der erste Zug im Städtchen Maratxi und der Kinderzug in der Inselhauptstadt Palma. Dort, bei uns in Pollença, in der Touristen-Hochburg Arenal und in vielen anderen Orten Mallorcas wurde Samstag und Sonntag mit Umzügen und Partys auf Straßen und Plätzen gefeiert. Verkleidet sind allerdings nur die Kinder, nicht wie in Düsseldorf auch die Erwachsenen.

Die Umzüge beim „Carnaval“ hier auf der Insel sind geprägt von bunten Fußgruppen. Anders als in Düsseldorf oder Köln spielen politische Aussagen keine Rolle. Das war bis zum Beginn des Bürgerkrieges in Spanien (1936 – 1939) anders, als man sich auch auf Mallorca beim Karneval noch über die Obrigkeit lustig machte. Doch nach seiner Machtübernahme hatte Diktator Franco, der bis zu seinem Tod 1975 das Land führte, jegliches Narren-Treiben bis auf harmlose Kinderumzüge verboten.

Die Mentalität der Spanier wurde durch den Faschismus sehr geprägt, weshalb es auch heute fast nur um bunte Verkleidungen geht statt ums Lustigmachen über die Obrigkeit. Da bedauere ich dann doch, dass ich an Rosenmontag nicht in Düsseldorf bin.

Hasta pronto.

