Mallorca-Auswanderer: Parken ohne Kratzer? Kaum möglich!

Düsseldorf/Mallorca Der frühere NRZ-Redakteur Götz Middeldorf wohnt aktuell auf Mallorca. Er berichtet regelmäßig aus seinem Insel-Alltag. Diesmal Thema: Autoparken.

Das Verhältnis der Deutschen zu ihren Autos ist speziell. Sie werden gewaschen, poliert und ausgesaugt. In Spanien und speziell auf Mallorca ist es anders. Wer sein Auto liebt, der bringt es niemals dorthin. Denn Beulen und Kratzer gehören zu einem richtigen Insel-Auto.

Viele mallorquinische Städtchen sind Jahrhunderte alt, die Gassen in den dicht bebauten Altstädten waren auf Eselkarren ausgelegt. Nicht auf Autos. Schon gar nicht auf Protz-SUVs und auch nicht auf Lieferwagen.

Hola Mallorca - Post aus Mallorca Der ehemalige NRZ-Redakteur Götz Middeldorf aus Düsseldorf lebt seit Ende August 2022 in Pollença auf Mallorca (g.middeldorf@t-online.de). Er schreibt jeden Montag in der NRZ und auf nrz.de/duesseldorf.

Bei uns in Pollença und in den anderen Insel-Städten sind wegen der Enge die Altstadt-Gassen Einbahnstraßen. In denen aber auch geparkt wird. Die Autos werden mit eingeklappten Spiegeln auf der Beifahrerseite bis auf wenige Millimeter an die Häuserfront rangiert. Allein das sorgt für viele Herausforderungen. Die anderen Autos sollen so gut zwischen dem geparkten Auto und der Häuserfront auf der anderen Seite durch das Sträßchen kommen.

In vielen Gassen auf Mallorca gibt es nicht viel Platz zum Parken. Foto: Götz Middeldorf / NRZ

Kratzer gehören dazu

So die Hoffnung. Denn immer wieder verschätzen sich Fahrer vorbeifahrender Autos und ditschen geparkte Fahrzeugen an. Mal mehr, mal weniger kräftig. Vor allem Fahrer von Lieferwagen und ahnungslose Touris, die sich nicht auskennen und mit übergroßen Miet-SUV am liebsten direkt bis vor die Kirche auf dem Dorfplatz fahren wollen, sorgen immer wieder für ungläubiges Kopfschütteln. Festgeklebte Außenspiegel, verbeulte Kotflügel und Kratzer gehören daher zu einem richtigen Mallorca-Auto.

Hinzu kommt eine andere, typisch spanische Eigenart: Beim Parken werden die Autos so dicht hintereinander abgestellt, dass man wirklich nur ausparken kann, wenn man Vorder- und Hintermann ordentlich anditscht.

Auf Mallorca sollte man als Autofahrer Macken und Kratzer an seinem Fahrzeug in Kauf nehmen. Foto: Götz Middeldorf / NRZ

Und so gehören Macken und Kratzer auch zu unserem kleinen, elf Jahre alten VW Up, den wir mit unserem Düsseldorfer Kennzeichen inzwischen gekonnt und durchaus fix durch die Gassen steuern. Die Macken und Beulen stören uns nicht. Wir sind ja nicht in Düsseldorf und haben daher in Sachen Auto Gelassenheit entwickelt. Wie die Mallorquiner. Einer fuhr neulich in unserer Straße den Spiegel eines Nachbar-Autos ab, stiegt kurz aus, schaute, zuckte mit den Schultern, stieg wieder ein und fuhr los.

So ist es eben. Daher meine Tipps für Mallorca-Urlauber: Sich bei den Mietwagen-Firmen nie ein großes Auto andrehen lassen. Und immer eine Versicherung ohne Selbstbeteiligung mit buchen. Das lohnt sich, glauben Sie mir.

Hasta pronto.

