Mallorca: Es gibt Neuigkeiten von Düsseldorfs 51. Stadtteil

Hola Mallorca, also „Hallo Mallorca“ heißt diese neue Kolumne. Sie hätte auch „Hello again“ heißen können. Denn einige von Ihnen kennen mich noch. Von 1987 bis 2022 war ich Redakteur bei der NRZ, zuletzt Redaktionsleiter in Düsseldorf.

Ende August 2022, zwei Tage nach meinem letzten Arbeitstag, ging es mit einem voll gepackten Auto ab nach Mallorca. Hier, auf dieser wunderschönen, geliebt und gehassten Insel lebe ich seitdem mit meinem Mann, bin nur noch wenige Zeit im Jahr in unserer Wohnung in Düsseldorf-Ludenberg.

Zum ersten Mal als Achtjähriger auf der Insel

Schon beim ersten Mallorca-Urlaub 1970 als Achtjähriger fand ich die Insel einfach nur klasse. Als ich 2001 wieder kam, stellte sich das glückselige Mallorca-Gefühl sofort wieder ein. Seit dem haben wir zweimal im Jahr Urlaub gemacht auf der Mittelmeer-Insel. Weil wir Hotels und die typischen Touristen-Orten irgendwann satt hatten, haben wir uns für ein besonderes Städtchen im Norden der Insel entschieden: Pollença.

In dem bei der breiten Touristen-Masse wenig bekannten Ort sechs Kilometer entfernt vom Meer haben wir ein mallorquinisches Stadthaus zunächst als Feriendomizil gefunden. Als der Ruhestand nahte, konnten wir unseren Vermieter Esteve (mallorquinisch für Esteban) überzeugen, uns als Dauermieter sein Haus zu überlassen.

Typisch mallorquinisches Örtchen

Im typisch mallorquinischen Örtchen (6000 Einwohner) fühlen wir uns wohl. Wir unternehmen Ausflüge auf der Insel, besuchen Dorffeste, genießen in einer der Cafès und Bars auf der Plaça in Pollença je nach Tageszeit Cafè con Leche (Milch-Kaffee), Cerveza (Bier) oder Vino mit Tapas das herrliche Wetter. Das erreicht auch im Winter bei blauem Himmel oft über 20 Grad. Wir saßen vergangene Woche bei 22 Grad in der Sonne am Meer, während Düsseldorf vor Kälte bibberte und Schnee schippte.

Doch nicht alles ist auf Mallorca „Friede, Freude, Eierkuchen“. Wie es hier so geht, was man hier erlebt, was besser, was schlechter ist als in Düsseldorf und was man mit Düsseldorfern auf der Insel erlebt – darüber schreibe ich nun regelmäßig in der NRZ.

Hasta pronto (bis bald).

