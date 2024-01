Bundespolizisten haben am Mittwoch im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 43-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Exhibitionismus Mann entblößt sich und pinkelt in Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf Die Bundespolizei hat nach Zeugenhinweisen einen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof verhaftet. Der 43-Jährige soll Reisende belästigt haben.

Bundespolizisten nahmen am Mittwochabend, 24. Januar, um 17 Uhr einen stark alkoholisierten Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof vorläufig fest. Der Grund: Er hatte sich vor Reisenden entblößt, sein Geschlechtsteil angefasst und vor ihnen uriniert, meldet die Polizei.

Exhibitionist hatte 2,2 Promille Blutalkohol

Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, informierten zuvor zwei Zeugen im Alter von 15 und 23 Jahren eine Streife der Bundespolizei über einen Mann, der sich im Personentunnel des Düsseldorfer Hauptbahnhofes aufhielt und Fahrgäste belästigt haben soll. Dort soll er seine Hose heruntergelassen, sein Genital herausgeholt, an ihm herumgefummelt und anschließend vor mehreren Reisenden uriniert haben. Vor Ort konnten die Uniformierten den 43-Jährigen antreffen. Aufgrund seines verbal aggressiven Verhaltens und seines augenscheinlich alkoholisierten Zustandes, wurde der Mann fixiert und auf die Dienststelle gebracht, so die Bundespolizei weiter. Während der Mitnahme habe er einen Bundespolizisten bespuckt und diesen an seiner Hose getroffen.

Bei der Durchsuchung habe der 43-Jährige vor den Augen der Uniformierten erneut seinen Penis angefasst. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,2 Promille ergeben. Der 43-Jährige wurde abschließend dem Polizeigewahrsam übergeben. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

