Ein 35-Jähriger soll am Dienstag in der S1 zwischen Düsseldorf-Zoo und Düsseldorf Hauptbahnhof mehrmals die Notbremse betätigt haben.

Polizeieinsatz Mann randaliert in S-Bahn und zieht Notbremse - Festnahme

Düsseldorf Ein 35-Jähriger soll am Dienstag in einer S-Bahn in Düsseldorf mehrfach die Notbremse gezogen haben. Ihm werden noch weitere Taten vorgeworfen.

Am Dienstagmittag (6. Februar) ist im Düsseldorfer Hauptbahnhof ein 35-Jähriger festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, dass er mehrmals die Notbremse im Zug der S-Bahnlinie S1 gezogen und anschließend Zugbegleiter angegriffen haben soll. An diesem Mittwoch wurde er den Justizbehörden übergeben, teilte die Bundespolizei mit.

Mann gab wohl verfassungsfeindliche Äußerungen von sich

In der S1 auf der Strecke von Düsseldorf-Zoo nach Düsseldorf Hauptbahnhof hat der Verdächtige laut Polizeibericht mehrmals die Nothilfeeinrichtungen missbraucht und wiederholt die Notbremse gezogen. Als anwesende Zugbegleiter ihn davon abhalten wollten, damit die S-Bahn weiterfahren kann, soll der Mann die Bahnmitarbeiter angeschrien und mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Nach Angaben der Bundespolizei gab der 35-Jährige dabei auch verfassungsfeindliche Äußerungen von sich und versuchte anschließend zu flüchten.

Die Zugbegleiter brachten den Tatverdächtigen daraufhin zu Boden und hielten ihn fest. Im Düsseldorfer Hauptbahnhof gaben weitere Mitarbeiter der DB Sicherheit Unterstützung, ehe die Bundespolizei den renitenten Mann festnehmen konnte und zur Dienststelle am Konrad-Adenauer-Platz brachte. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, sei der Festgenommene wegen ähnlicher Fälle bereits polizeilich bekannt.

Noch am Dienstag wurde er im Polizeigewahrsam der Polizei Düsseldorf untergebracht. An diesem Mittwoch wurde der 35-Jährige von der Bundespolizei an die Justizbehörden überstellt. Gegen ihn wurde bereits ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzungen und des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

