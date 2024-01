Düsseldorf Für Sergej Lukaschweski wird in der Düsseldorfer Tonhalle auch ein Konzert gespielt. Der Preisträger reist dafür aus seinem Berliner Exil an.

Seit seiner Jugend beschäftigt er sich mit der Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte. Genauer mit den Menschenrechts-Verletzungen in der kommunistischen Diktatur während des Kalten Kriegs. Bis heute kämpft Sergej Lukaschweski (48) gegen Terror und für einen Rechtsstaat in seiner Heimat, der heutigen Russischen Föderation. Und wird deshalb mit dem Menschenrechtspreis der Symphoniker geehrt. Am 28. Januar in der Tonhalle: Im Rahmen des „Menschrechtskonzerts“, das Chefdirigent und Initiator Adam Fischer zusammen mit Symphonikern und Intendant Michael Becker zum neunten Mal durchführen.

Anfangs, nach seinem Studium, war der gebürtige Moskauer Lukaschweski, Jahrgang 1975, Koordinator der „Helsinki“-Gruppe in der russischen Metropole. Ab 2008 dann Direktor des Sacharow-Instituts, das Putin offiziell erst im Sommer 2023 schließen ließ. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs, also im Frühjahr 2022, verließ der Vater von drei Kindern Moskau und lebt seitdem mit seiner Familie in Berlin. Vor dort aus engagiert er sich u.a. als Chefredakteur für das „Radio Sacharow“ für Exilrussen, das eng mit dem Recherche-Zentrum „Correctiv“ kooperiert und für eine liberale Gesellschaft wirbt. Das Netzwerk „Correctiv“ machte erst vor zwei Wochen von sich reden – bei der spektakulären Aufdeckung eines Treffens von Rassisten und Rechtsradikalen in einem Potsdamer Hotel, die sich der sogenannten „Remigration“, selbst von Deutschen mit ausländischen Wurzeln, verschrieben haben.

Die Laudatio hält Dirigent Adam Fischer

Der Menschenrechtspreis 2024 wird im Rahmen eines Sonntagskonzerts am 27. Januar (um 11 Uhr, u.a. mit Haydns „Nelson-Messe“) verliehen. Die Laudatio hält, wie üblich Maestro Fischer, der vor neun Jahren diesen Preis aus der Taufe hob. Der gebürtige Ungar ist nicht nur weltweit berühmt als erstklassiger Dirigent von Opern und symphonischen Werken, sondern ebenso als leidenschaftlicher Kämpfer für Demokratie, Toleranz und Gerechtigkeit. So legte er bereits vor einigen Jahren - u.a. wegen des rechtspopulistischen Orban-Regimes in seiner Heimat - den Chefdirigenten-Posten in Budapest nieder.

Lukaschweski selbst reist aus seinem Berliner Exil an. Das Preisgeld 10.000 Euro – zu gleichen Teilen gestiftet vom Tonhallen-Freundeskreis und der Stadtsparkasse – wird er spenden an zwei Menschenrechts-Organisationen: sowohl in Russland als auch in der Ukraine.

Restkarten sind verfügbar auf der Homepage der Tonhalle.

