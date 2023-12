Mieterverein Düsseldorf feiert vor Jubiläum einen Rekord

Zusätzlich zu seiner Hauptstelle an der Düsseldorfer Oststraße unterhält der Mieterverein Zweigstellen in Neuss, Ratingen, Erkrath und Grevenbroich.

Düsseldorf Das 125-jährige Bestehen des Vereins steht kurz bevor. Die Mitglieder können sich gleichzeitig über eine neue Bestmarke freuen.

Die Mehrheit der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wohnt zur Miete. Bei Düsseldorfs engem Wohnungsmarkt kann das immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden sein. Immer mehr von ihnen scheinen das zum Anlass zu nehmen, sich Unterstützung zu holen: Der Mieterverein Düsseldorf feiert kurz vor seinem 125-jährigen Bestehen einen „Rekord“ bei den Mitgliederzahlen. 34.000 Menschen haben sich demnach in ihm zusammengefunden.

Mitglieder erhalten Rechtsberatung samt Schriftverkehr

Unzulässig hohe Neuvermietungsmieten, überzogene Mieterhöhungen, fehlerhafte Abrechnungen bei Heiz- und Betriebskosten, Schimmel in der Wohnung und Streitigkeiten beim Auszug seien die häufigsten Themen der Mieterberatung, teilt der Verein mit. „Da um immer höhere Beträge gestritten wird und es viele gesetzliche Neuerungen gegeben hat, hat sich die Mitgliedschaft im Mieterverein Düsseldorf noch nie so sehr gelohnt“, kommentiert der Vereinsvorsitzende, Hans-Jochem Witzke, die Entwicklung.

Für einen Jahresbeitrag von 84 Euro erhalten Mitglieder laut Verein „nahezu unbegrenzt“ Rechtsberatung samt Schriftverkehr. Dafür seien derzeit 17 Volljuristinnen und Volljuristen für den Mieterverein Düsseldorf tätig, sowohl in der Hauptstelle in der Oststraße 47 in der Düsseldorfer Innenstadt wie auch in den Zweigstellen in Neuss, Ratingen, Erkrath und Grevenbroich.

Im abgelaufenen Jahr hat sich der Mieterverein Düsseldorf auch bei der Wohngeldberatung engagiert: „Schade, dass viele Mieterinnen und Mieter, oft aus Unwissenheit oder Scham, auf Wohngeld verzichten. Häufig die, die es nötig haben und gut gebrauchen können“, bedauert Witzke. Immerhin seien zum Jahresanfang 2023 sowohl die Wohngeldbeträge wie die Einkommensgrenzen stark erhöht worden.

Der Mieterverein Düsseldorf ist über den Deutschen Mieterbund Nordrhein-Westfalen dem Deutschen Mieterbund angeschlossen. Der Verband hat bundesweit mehr als 1,2 Millionen Mitglieder.

