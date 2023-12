Mysteriöser Fund in Düsseldorf: Zahlreiche Tiere getötet

Düsseldorf Warum die Polizei nach einem gruseligen Fund von Tierkadavern an der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg kein Strafverfahren einleitet.

Der Fund war grausig, die ersten Reaktion in den sozialen Medien waren eindeutig und verurteilten die Täter auf das Heftigste. Was war geschehen? Offensichtlich in der Nacht nach Heiligabend war ein Plastiksack nahe einer Brücke, wo die Autobahn die Bahnstrecke Duisburg-Düsseldorf quert, abgelegt worden. Den hatte dann ein Passant am ersten Weihnachtstag weit abseits von einem befestigten Weg aufgefunden. Darin befanden sich die Kadaver von mehreren Wildtieren wie Gänsen und Kaninchen und wohl auch von vier Füchsen, die zunächst fälschlicherweise als Hunde identifiziert wurden.

Polizei erstellte zunächst Strafanzeige

Zunächst stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten eine Strafanzeige. „Wir haben in Düsseldorf am ersten Weihnachtstag davon erfahren und wurden dann also ins Boot geholt“, erklärte Kim Ben Freigang, Pressesprecher der Polizei in der NRW-Landeshauptstadt. „Wir haben einen Sachverständigen hinzugezogen. Der hat festgestellt, dass die Tiere wohl von Jägern waidmannsgerecht erlegt und danach von Fell und Federn getrennt worden seien.“ Danach waren die Kadaver einfach zurückgelassen worden, statt sie zur Tierkörperbeseitigung zu bringen.

Dass die Kadaver dann liegengelassen worden sind, stellt für die Polizei kein Straftatbestand dar, nachdem zuvor Wilderei so gut wie ausgeschlossen werden konnte. „Wir gehen auch insgesamt davon aus, dass keine Straftat vorliegt.“ Die weiteren Ermittlungen müssen nun zeigen, woher die Tiere stammen, die dann offensichtlich von der Awista entsorgt worden sein sollen. Mit einer zivilrechtlichen Komponente hat die Polizei nichts zu tun.

Auch die Stadt meldete sich nun zu Wort. Wie ein Sprecher mitteilt, befinden sich die Tierkadaver derzeit zur Untersuchung im Labor, „um festzustellen, um welche Tiere es sich dabei ganz genau handelt“. Erst danach werde über das weitere Vorgehen entschieden. „Aufgrund der Zeit zwischen den Jahren ist nicht ganz klar, wann mit den Laborergebnissen zu rechnen ist“, so der Stadtsprecher weiter.

