Nach einem Angriff auf einen 47-Jährigen, der sich am 28. Oktober vergangenen Jahres im Düsseldorfer Hauptbahnhof ereignet hat, hat das Amtsgericht Düsseldorf nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach den drei bislang unbekannten Tätern eingeleitet. Wie die Bundespolizei am Montag (29. Januar) mitteilte, wurde der Mann Ende Oktober am späten Nachmittag (16.55 Uhr) von drei jungen Männern attackiert.

Streit im RE 13 war wohl Auslöser

Laut Bundespolizei ging dem Angriff ein Streit im RE 13 voraus. Demnach geriet der Geschädigte in der Bahn mit den drei gesuchten Tatverdächtigen in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Beim Ausstieg am Bahnsteig zu Gleis 4 im Düsseldorfer Hauptbahnhof sollen die Unbekannten dann auf den Mann eingeschlagen und getreten haben, bis der 47-Jährige zu Boden ging. Das Trio soll den am Boden liegenden Mann in seiner hilflosen Lage anschließend weiter attackiert haben. Danach flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Innenstadt.

Die Bundespolizei hat nach einer Körperverletzung, die sich am 28. Oktober 2023 im Düsseldorfer Hauptbahnhof ereignet hat, eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Auch dieser Mann soll den 47-Jährigen angegriffen haben. Foto: Bundespolizei

Dieser Tatverdächtige wird ebenfalls per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Foto: Bundespolizei

Gegen die Gesuchten wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht zudem eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos der unbekannten Tatverdächtigen an. Wer Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthaltsorten geben, soll sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 an die Bundespolizei wenden. Außerdem nehmen auch andere Polizeidienststellen Hinweise entgegen, so die Bundespolizei weiter.

