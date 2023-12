Die Auslosung der EM fand in der Hamburger Elbphilharmonie statt.

Fußball-EM Nach Auslosung: Diese Stars kommen zur EM in Düsseldorf

Düsseldorf Am Samstagabend wurden die Gruppen zur Fußball-EM ausgelost. In Düsseldorf spielen viele Top-Teams. Und auch eine Partie der DFB-Elf ist möglich.

Ganz Düsseldorf freut sich auf die Fußball-Europameisterschaft, die im Sommer 2024 stattfinden wird. Seit Samstagabend (2. Dezember) steht nun auch - zumindest für die Gruppenphase - fest, welche Stars den Weg in die NRW-Landeshauptstadt antreten werden. In Düsseldorf - die Arena ist eines von insgesamt vier EM-Stadien in NRW- werden insgesamt drei Gruppenspiele ausgetragen, dazu ein Achtel- und ein Viertelfinale.

Die Gruppen wurden am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie mit großem Tamtam ausgelost.

Das erste EM-Spiel steigt in Düsseldorf am Montag, 17. Juni, zwischen Österreich und Frankreich in Gruppe D. Bei der Partie können sich die Fans auf Weltstars wie Mbappé, Griezmann und Giroud (Frankreich) und viele Bundesligastarts im österreichischen Team freuen.

Am Freitag, 21. Juni, stehen sich dann in Gruppe E die Slowakei und ein in Play-off-Spielen noch zu ermittelndes Team (Ukraine möglich) in Düsseldorf gegenüber.

Das letzte Spiel in der Gruppenphase (Gruppe B) wird in der Rheinmetropole dann am Montag, 24. Juni, angepfiffen. Die Partie lautet Spanien gegen Albanien, und auf dem Platz in der Düsseldorfer Arena stehen dann spanische Top-Leute wie Gavi, Rodrigo oder Pedri auf dem Rasen.

Im EM-Achtelfinale könnten die Engländer nach Düsseldorf kommen

Im Achtelfinale (Montag, 1. Juli) könnte es in Düsseldorf dann den Auftritt der englischen Mannschaft geben. Die Altstadtwirte werden sich auf viele trinkfreiudige Fans freuen. Und im Viertelfinale (Samstag, 6. Juli) ist sogar eine Partie der DFB-Elf in der Arena möglich, sofern die Nagelsmann-Truppe in ihrer Vorrundengruppe „nur“ Platz zwei erreicht und dann bis ins Viertelfinale vorrückt.

Frankreich und Spanien sicher, England und Deutschland möglich. Man kann sagen, diese Auslosung fand schon einen Gewinner, nämlich Düsseldorf.

Die EM in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften teil. Für Düsseldorf haben sich schon zahlreiche Volunteers gemeldet, die mithelfen wollen, dass das Rahmenprogramm zum Turnier in der NRW-Landeshauptstadt reibungslos abläuft.

