Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Adolf-Klarenbach-Straße in Düsseldorf-Holthausen im Juli 2023 mussten 24 Bewohnerinnen und Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden.

Brandstiftung Brand in Düsseldorf-Holthausen: Haftstrafe für 65-Jährigen

Düsseldorf Wegen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Holthausen musste sich ein Rentner vor Gericht verantworten. Nun fiel das Urteil.

Das Düsseldorfer Landgericht hat am Freitag (19. Januar) einen 65-Jährigen zu drei Jahren Haft wegen schwerer Brandstiftung verurteilt. Der Mann hatte gestanden, aus Angst vor einer tyrannischen Nachbarin Feuer gelegt zu haben. Bei dem Brand im Juli 2023 war das Mehrfamilienhaus an der Adolf-Klarenbach-Straße in Düsseldorf-Holthausen vorübergehend unbewohnbar geworden. Die Nachbarin habe ihn wiederholt bedroht, beraubt und geschlagen, hatte der Angeklagte erklärt. Er habe Todesangst gehabt und keinen anderen Ausweg gesehen, als die Wohnung anzuzünden, erklärte der Rentner sein Motiv.

Das glaubte ihm die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rainer Drees. Strafmindernd bewertete das Gericht am Freitag, dass ein Gutachter dem Rentner eine erhebliche Intelligenzminderung attestiert hatte. Dadurch sei er auch vermindert schuldfähig. Letztlich war auch die Staatsanwaltschaft vom ursprünglichen Vorwurf der Anklage des 24-fachen versuchten Mordes abgerückt.

Schaden beläuft sich auf hohe sechsstellige Summe

Zu Lasten des Angeklagten nannte der Richter den beim Brand entstandenen hohen sechsstelligen Schaden und seine zahlreichen Vorstrafen wegen Sozialbetrugs und Fahrens ohne Führerschein. 24 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten damals von der Feuerwehr gerettet werden. Auch die beiden anliegenden Nachbarhäuser wurden geräumt. Auf Nachfrage des Richters, warum er nicht abgehauen sei, ohne Feuer zu legen, hatte der 65-Jährige gesagt, auf diese Idee sei er nicht gekommen.

Der Mann hatte sich nach der Tat am 22. Juli vergangenen Jahres auf einer Polizeiwache gestellt und zugegeben, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. „Es tut mir leid, aber es ist ja Gott sei Dank nichts passiert“, sagte er am Freitag. (dpa)

