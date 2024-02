Neujahrsrekord: Düsseldorfs Stadtbüchereien melden Erfolg

Düsseldorf Die Stadtbüchereien in Düsseldorf durften sich im Januar über einen großen Andrang freuen. Dabei wurde sogar ein neuer Rekord aufgestellt.

Über 170.000 Besucherinnen und Besucher sind im Januar 2024 in die Stadtbüchereien gekommen, davon alleine 125.000 in die Zentralbibliothek. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Freitag (2. Februar) mit. Zudem haben sich im abgelaufenen Monat 1655 Menschen erstmals eine Bibliothekskarte geholt. Nach Angaben der Stadt ist der Januar damit der Monat mit den meisten Neuanmeldungen in der fast 140-jährigen Geschichte der Stadtbüchereien.

Sonntagsöffnungen bewähren sich

Auch die Stadtteilbüchereien verzeichnen laut Stadt viele Besuche im ersten Monat des Jahres 2024. Vor allem die ersten Wochenenden der Bücherei Bilk mit erweiterten Öffnungszeiten am Samstag und am Sonntag haben dabei viel zum erfolgreichen Januar der Stadtbüchereien in Düsseldorf beigetragen. Zudem sind durch die neuen Öffnungszeiten an den Januar-Wochenenden 1239 Menschen für einen Bibliotheksbesuch in die Bücherei Bilk gekommen. Während dieser Zeiten wurden dort 1240 Medien ausgeliehen. Wie die Stadt mitteilte, verzeichneten die Stadtteilbüchereien insgesamt 45.000 Besucher im Januar.





„Der Januar 2024 ist der stärkste Start in ein Jahr, an den ich mich bei den Stadtbüchereien erinnern kann. Und mit Zahlen bin ich gut. Die merke ich mir“, sagte Norbert Kamp, Direktor der Stadtbüchereien Düsseldorf. Das Job-Speed-Dating, das die Stadt Düsseldorf am 10. Januar in der Zentralbibliothek veranstaltete, hat der Einrichtung laut Stadtangaben mit 5530 Gästen den zweitstärksten Publikumstag aller Zeiten beschert. 675 Interessierte kamen allein zu der Veranstaltung, bei der 20 städtische Ämter vom Einwohnermeldeamt bis zum Amt für Verkehrsmanagement 84 Berufe vorgestellt und fast 2000 Beratungsgespräche geführt haben.

Auch die Kindermuseumsnacht am Freitag, 26. Januar, war für die Zentralbibliothek ein großer Erfolg. Viele Museen, das Stadtarchiv und die Zentralbibliothek haben sich daran beteiligt. Die Kinderbibliothek der Zentralbibliothek war von 17 bis 22 Uhr dabei. Über 500 Teilnehmende waren in dieser Zeit in der Kinderbibliothek. Auf dem Programm stand Re-Basteln: Freies Basteln mit Materialien, die wiederverwendbar sind und eine Druckwerkstatt, in der die Kinder eine eigene Tasche mit den Namen bedrucken konnten.

