Streikende Mitarbeiter der Rheinbahn gehen auf dem Betriebshof in Düsseldorf-Lierenfeld vor Straßenbahnen entlang. Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen.

Nahverkehr ÖPNV-Streik in Düsseldorf: Rheinbahn prüft Notfall-Fahrplan

Düsseldorf Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zum Streik im Nahverkehr aufgerufen. Wann die Rheinbahn über die genauen Auswirkungen informieren will.

Kaum ist der Streik bei der Deutschen Bahn beendet, müssen sich jetzt die Fahrgäste im Nahverkehr auf massive Einschränkungen einstellen. An diesem Freitag (2. Februar) könnten die Busse und Bahnen der Düsseldorfer Rheinbahn im Depot bleiben. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat für diesen Tag die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in NRW zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Und auch die Rheinbahn ist - neben 31 anderen Unternehmen in NRW - dabei.

Verdi: „Die Arbeitgeber fahren auf Verschleiß“

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV. Der dramatische Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV führe überall zu Fahrausfällen und einem riesigen Berg an Überstunden für die Beschäftigten, heißt es in einer Mitteilung von Verdi. „So geht es nicht weiter. Die Arbeitgeber fahren auf Verschleiß, das ist kein sinnvolles Vorgehen. Wir werden den Fahrbetrieb nur mit gesunden Beschäftigten auf Dauer aufrecht erhalten können“, sagt Verdi-Landesfachbereichsleiterin Andrea Becker.

Noch ist nicht spruchreif, welche Auswirkungen es für die Rheinbahn durch den Streikaufruf am Freitag geben wird. „Wir warten noch auf die offizielle Bekanntmachung von Verdi“, sagt Rheinbahn-Sprecherin Heike Schuster auf Anfrage der NRZ. „Erst dann können wir überlegen, ob es am Freitag ein Notfall-Netz geben kann oder nicht.“ Die Rheinbahn werde dazu aller Voraussicht nach am Mittwoch (31. Januar) nähere Informationen liefern können.

Bei früheren Streiks, etwa im März 2023, hatte die Rheinbahn auf einigen Buslinien den Betrieb zumindest eingeschränkt aufrecht erhalten. Im Einsatz waren dabei Mitarbeitende von Fremd- und Tochterunternehmen, die auch sonst für die Rheinbahn fahren.

