ÖPNV-Streik in Düsseldorf: So ist die Lage am Morgen

An der Bahnhaltestelle am Staufenplatz in Grafenberg geht am Freitagmorgen nichts. Die Rheinbahn streikt.

Düsseldorf Der Warnstreik im ÖPNV hat den Nahverkehr am Freitag in Düsseldorf fast vollständig lahmgelegt. Wie sich das auf den Berufsverkehr auswirkt.

Auf den angekündigten Warnstreik im ÖPNV haben sich die Düsseldorfer scheinbar eingestellt: Am Freitagmorgen ist es auf den Straßen im Stadtgebiet relativ entspannt. Auch an den Bus- und Bahnhaltestellen steht kaum jemand. Ein Großteil der Rheinbahn-Linien wird den ganzen Tag bestreikt. „Es hat aus den fünf Betriebshöfen Lierenfeld, Heerdt, Benrath, Mettmann und Ratingen-Tiefenbroich heute keine Ausfahrten von Bahnen oder Bussen gegeben“, so Heiko Goebel, Vorsitzender der Nahverkehrsgewerkschaft Düsseldorf.

Verdi hat bundesweit in mehr als 80 Städten zum Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitnehmer im ÖPNV wollen so bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen. Bei der Rheinbahn begann der Streik am Freitagmorgen um 3 Uhr und soll 24 Stunden andauern. Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

Düsseldorfer Osten ist vom ÖPNV abgeschnitten

Einzig einige Buslinien sind unterwegs, so die Linie 730 von Benrath nach Stockum. Und sie ist am Freitagmorgen pünktlich. Viele Fahrgäste sind gegen 7.30 Uhr aber noch nicht unterwegs. Rund 20 Menschen sitzen in dem Gelenkbus, eine Frau steigt am Staufenplatz in Grafenberg zu. „Ich bin froh, dass wenigstens dieser Bus fährt, sonst kommt man von hier ja gar nicht weg“, sagt sie.

Der Düsseldorfer Osten ist vom Notfallfahrplan der Rheinbahn fast vollständig abgeschnitten. Weder die U-Bahnn U73, U83 noch die Straßenbahnlinie 709 fahren. Einzig der Bus 730 steuert den Stadtteil Gerresheim an. Wer aus Hubbelrath oder Ludenberg in die City möchte, hat an diesem Morgen aber ein Problem – oder aber weicht auf das Auto aus.

Und das scheint der Fall zu sein: Gegen 8 Uhr nimmt der Verkehr auf der B7 stadteinwärts deutlich zu. Der ADAC meldet mindestens neun Minuten Zeitverlust zwischen der Knittkuhler Straße und Gräulinger Straße. Auch die Park+Ride-Parkplätze in Gerresheim und Grafenberg sind an diesem Morgen deutlich leerer als sonst. Parken ja, aber weiter mit der Bahn geht es von hier eben nicht.

In Wersten staut sich der Verkehr gegen 8.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Wersten und der Mecumstraße. Autofahrer brauchen mindestens sieben Minuten länger – ein Verzug, der auch an Tagen ohne Streik im Berufsverkehr nicht unüblich ist.

