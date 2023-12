Düsseldorf: Orkanwarnung - Stadt sagt Weihnachtsmarkt ab

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wurde am Donnerstagnachmittag dicht gemacht.

Düsseldorf Donnerstagnachmittag wurde der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wegen des Orkantiefs geschlossen. Wie es Freitag weitergeht, steht noch nicht fest.

Schon am Mittwoch kündigte die Stadt Düsseldorf wegen des Sturmwetters an, den Wildpark am Donnerstag geschlossen zu halten. Jetzt steht fest: Auch der Weihnachtsmarkt bleibt am Donnerstag, 21. Dezember, zu.

„Aufgrund der amtlichen Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes bleibt der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt leider ab 14 Uhr für den Rest des Tages geschlossen“, kündigt Veranstalter D.Live an. Dies sei nach dem Sicherheitskonzept des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes in Abstimmung mit den städtischen Genehmigungsbehörden beschlossen worden. „Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher hat für uns höchste Priorität“, heißt es abschließend.

Bis in den frühen Nachmittag hatte die Feuerwehr Düsseldorf derweil noch keine sturmbedingten Einsätze, erklärt Feuerwehrsprecher Simon Janßen auf Anfrage der NRZ. Grundsätzlich seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr natürlich vorbereitet, aber: „Wir gehen für heute nicht von vermehrten Unfällen wegen des Sturms aus.“ Denn der Sturm erreiche in Düsseldorf nur die Warnstufe zwei von vier des Deutschen Wetterdienstes, bei der es erfahrungsgemäß eher ruhiger bleibe.

Wie es Freitag mit dem Weihnachtsmarkt weitergeht, steht noch nicht fest.

