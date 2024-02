Düsseldorf Düsseldorfer Dezernentin verlässt nach einem halben Jahr im Amt das Rathaus. Das wurde Mittwoch bekannt. Ihr neuer Arbeitgeber sitzt in Berlin.

Paukenschlag bei der Stadt Düsseldorf: Ordnungsdezernentin Britta Zur verlässt nach nur einem halben Jahr im Job das Rathaus und wechselt zur Deutschen Bahn. Künftig soll sie laut Medienberichten in der Geschäftsführung bei der Bahntochter DB Sicherheit arbeiten. Die DB Sicherheit mit Unternehmens-Standort Berlin bildet den Werkschutz in Zügen, Bahnhöfen und anderen Gebäuden. An über 100 Standorten arbeiten rund 4000 Menschen für die Sicherheitsfirma der Bahn.

Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass der Düsseldorfer Stadtrat Zur zur Dezernentin für Bürgerservices und Sport wählte. Nach dem Abgang des Beigeordneten Michael Rauterkus (Digitalisierung) verteilte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) einige Ressorts neu. Zur erhielt zusätzlich am 1. August 2023 das Ordnungsdezernat. Zuvor war die studierte Juristen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf tätig und war Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen.

Bahn: Zur wird in die Geschäftsführung der DB Sicherheit berufen

Aus Kreisen der Deutschen Bahn heißt es, Zur werde in die Geschäftsführung der DB Sicherheit berufen. Der DB-Vorstand hat die Personalie am Dienstag (13. Februar) ohne Gegenstimme beschlossen. Zur ließ bis Mittwochmittag eine Anfrage der NRZ zur Personalie Zur unbeantwortet. Von der Stadt Düsseldorf kam am Mittag folgende Mitteilung: Oberbürgermeister Stephan Keller wurde heute Vormittag von der Beigeordneten Britta Zur über ihren geplanten Wechsel zur DB Sicherheit informiert. Die weiteren Modalitäten des Ausscheidens von Britta Zur aus dem Verwaltungsvorstand werden noch besprochen.“

