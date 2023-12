Plakat-Aktion von Düsseldorfs OB selbstverliebt und anmaßend

„Friedvolle Weihnachten“ wünscht Stadtchef Keller den Düsseldorfern auf einem Plakat. Damit hat er sich keinen Gefallen getan, meint unser Autor.

Eines vorweg: Der OB kann nichts dafür, dass er wenig fotogen ist und auf diesen gestellten Aufnahmen null authentisch herüberkommt. Trotzdem ist er mit dafür verantwortlich, dass seine Weihnachtsbotschaft auf dem digitalen Plakat ziemlich daneben ist.

Wenn wir heute Weihnachtsgrüße in die Redaktion bekommen, dann sind diese in der Regel mit Untertexten versehen, die auf die schwierige Weltlage hinweisen oder auf Menschen, denen es in der Weihnachtszeit schlecht geht. Keller verzichtet darauf komplett, stattdessen serviert er seinen Düsseldorfer Untertanen ein breites Grinsen und einen OB mit Amtskette und obrigkeitsstaatlichem Touch.

Aus einer eigentlich guten Idee wird so ein missratener Versuch, volksnah zu wirken. Oder ist es doch nur kommunal finanzierte Eigenwerbung? Wie auch immer: Das Plakat wirkt – jedenfalls auf mich – selbstverliebt, penetrant und anmaßend. Diese Weihnachtsbotschaft hätte man – mit ein bisschen mehr Mühe – deutlich besser gestalten können.

