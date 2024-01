Polizei Düsseldorf erwischt Betrügerpaar auf frischer Tat

Düsseldorf Mit einer Masche soll ein Trickbetrüger-Duo einen Mann in Düsseldorf übers Ohr gehauen haben. Wie die Polizei die Verdächtigen überführen konnte.

Die Polizei Düsseldorf hat am Sonntagnachmittag (7. Januar) an der Nettelbeckstraße im Stadtteil Pempelfort ein mutmaßliches Betrügerpaar festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die beiden Tatverdächtigen auf frischer Tat erwischt. Das Duo soll einige Tage zuvor den Verkäufer eines Mobiltelefons mit einer vorgetäuschten Überweisung betrogen haben. Am Sonntag wollten die Festgenommenen wieder zuschlagen, am Ende klickten jedoch die Handschellen.

Pärchen versuchte Trickbetrug bei Schwester des Geschädigten

Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei meldete sich am Sonntag der Geschädigte eines Betrugs bei der Leitstelle der Polizei und gab den Beamten Hinweise zu den beiden Verdächtigen. Wie der Mann laut Polizei angab, hatte er sich zwei Tage zuvor mit einem jungen Mann und einer jungen Frau am Düsseldorfer Hauptbahnhof für die Übergabe eines bei einem Kleinanzeigenportal angebotenen Handys getroffen. Mit einem Trick hatten die beiden mutmaßlichen Betrüger dem Verkäufer vorgespielt, das verlangte Geld per Sofortüberweisung bezahlt zu haben. Daraufhin erhielten die beiden Unbekannten das Smartphone von ihrem Betrugsopfer. Das Geld war jedoch nicht auf dem Konto des Verkäufers eingegangen, so die Polizei.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte auch die Schwester des Geschädigten ein Handy auf demselben Portal zum Verkauf angeboten und das Interesse von vermeintlichen Käufern geweckt. Laut weiteren Angaben der Düsseldorfer Polizei ließ die Art der Kommunikation darauf schließen, dass es sich hierbei um das gesuchte Pärchen handelte, das bereits ihren Bruder um ein Handy gebracht haben soll.

Mehrere Handys und Bargeld entdeckt

Mit den mutmaßlichen Käufern vereinbarte die Schwester am Sonntagnachmittag einen Treffpunkt an der Nettelbeckstraße. Auch die Polizei wartete verdeckt vor Ort. Tatsächlich kam zur verabredeten Zeit ein Taxi mit den bereits bekannten Verdächtigen an. Aus bislang unbekannten Gründen hat das Duo jedoch plötzlich kehrtgemacht und stieg wieder in das Taxi. Einige Meter weiter konnten die Flüchtenden durch einen Streifenwagen angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sich bei ihnen mehrere hochwertige Handys und Bargeld. Laut Polizei konnte bei mindestens einem der Geräte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass es auch aus einer frischen Straftat stammt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 22-jährigen Mann und eine 19 Jahre alte Frau. Wegen ähnlicher Straftaten sind die Tatverdächtigen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Aktuell werden die Festgenommen durch Beamte der Kriminalpolizei Düsseldorf vernommen. Ob die beiden auch einem Haftrichter vorgeführt werden, wird derzeit geprüft, so die Polizei weiter.

