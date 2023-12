ProWein 2024 in Düsseldorf: Besonderes Getränk im Fokus

Eine junge Frau schüttet Weißwein in ein Glas. Im März 2024 findet wieder die ProWein in Düsseldorf statt.

Düsseldorf Die Messe ProWein lockt jedes Jahr viele Besucher nach Düsseldorf. Auch 2024 findet sie statt, unterstützt von einem bekannten „Wein-Influencer“.

Die ProWein, die weltweit führende Wein- und Spirituosenfachmesse, will einen starken Fokus auf die umfangreichen Nachhaltigkeitsinitiativen in der Champagne legen und bereitet ihnen eine entsprechende Bühne. Im Rahmen einer Highlight-Route stellt die kommende ProWein, die vom 10. bis 12. März 2024 in der Düsseldorfer Messe stattfindet, ausgewählte Champagne-Häuser und ihre aktuellen Nachhaltigkeitsinitiativen in den Mittelpunkt. Champagne ist ein hundertprozentiges französisches Produkt. Das Weinbaugebiet, aus dem er stammt, liegt in Frankreich, etwa 150 km östlich von Paris. Hier und nirgendwo sonst auf der Welt wird er produziert.

Kylie Minogue war auch schon zu Besuch

Die Messe Pro-Wein ist alljährlich Anziehungspunkt für tausende Besucher. Und auch viele Promis lassen sich bei der Schau für die edlen Tropfen gerne blicken. Zuletzt kam Pop-Weltstar Kylie Minogue zur ProWein nach Düsseldorf und stellte ihren eigenen Aperitif-Wein vor.

Und schon zum dritten Mal steht das französische Anbaugebiet mit Weltruf im besonderen Scheinwerferlicht der ProWein. Schon 2021 hat sich die Messe entschieden, ein maßgeschneidertes Programm für das Segment Champagne zu entwickeln – präsentiert von dem Wein-Influencer Valentino Pusnava, bekannt durch seinen Instagram-Kanal Winemob, Champagne-Botschafter und Trendscout der ProWein.

Die Champagner-Branche ist seit langem ein Symbol für Luxus und Feierlichkeiten, aber mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein der Verbraucher ist Nachhaltigkeit zu einer drängenden Sorge für Produzenten in der Region geworden. Mit dem Fokus auf Schlüsselinitiativen und Herausforderungen zeichnet die Champagner-Branche jetzt aktiv einen Weg in eine schärfere, nachhaltigere Zukunft.

Die festgelegten Verpflichtungen für Nachhaltigkeit umfassen fünf Leistungsmerkmale

die Erlangung von 100% Umweltzertifizierung

die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks

die Förderung einer Kreislaufwirtschaft

die Pflege der Biodiversität

die Verminderung des Wasser-Fußabdrucks

„Wir freuen uns sehr darauf, bei der kommenden ProWein die Nachhaltigkeitsinitiativen in der Champagne-Region zu präsentieren“, unterstreicht Influencer Valentino Pusnava. „Champagne For Future ist die ideale Plattform, das Engagement der Branche für eine nachhaltige Zukunft zu präsentieren.“

