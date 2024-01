Randalierer mit Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof verhaftet

Ein 42-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen im Düsseldorfer Hauptbahnhof randaliert. Dabei wurde die Scheibe eines Informationsstandes der Deutschen Bahn beschädigt.

Düsseldorf Ein Mann hat am Mittwoch im Düsseldorfer Hauptbahnhof randaliert. Bei seiner Festnahme wurden einige gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Die Bundespolizei hat am frühen Mittwochmorgen (4.20 Uhr) einen 42-Jährigen im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hat der Mann in der Bahnhofshalle randaliert und das Sicherheitsglas des Informationsschalters der Deutschen Bahn beschädigt.

Bei dem Verdächtigen stellten Bundespolizisten vor Ort gefährliche Gegenstände sicher. Darunter befand sich nach Angaben der Polizei unter anderem eine Axt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bundespolizei stellt neben Axt auch einen Hammer und zwei Messer sicher

Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden auf den 42-Jährigen aufmerksam, weil er in der Bahnhofshalle des Düsseldorfer Bahnhofs gegen das Sicherheitsglas des DB-Informationsschalters schlug und dieses beschädigte. Als die eingesetzten Beamten sich zu erkennen gaben, soll sich der Tatverdächtigen laut Bundespolizei zunächst vom Ort des Geschehens entfernt haben.

Wenig später wurde der mutmaßliche Randalierer am Haupteingang gestellt, gefesselt, vorläufig festgenommen und zur nahe gelegenen Dienststelle gebracht. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten beim 42-jährigen Mann eine Axt, einen Hammer sowie zwei Messer, so die Bundespolizei weiter.

Der Festgenommene wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

