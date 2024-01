Raubserie in Düsseldorf: Polizei findet Axt und Macheten

Die Polizei ermittelt in der Raubserie in Düsseldorf-Bilk und Volmerswerth weiter.

Düsseldorf Düsseldorf: Nachdem es im Dezember zu schweren Raubtaten in Bilk und Volmerswerth gekommen war, hat die Polizei zahlreiche Wohnungen durchsucht.

Die Düsseldorfer Polizei ist aktuell auf dem besten Wege, eine Serie von Raubtaten in den Düsseldorfer Stadtteilen Bilk und Volmerswerth aufzuklären. Nachdem es dort im Dezember 2023 zu zwei schweren Raubtaten gekommen, hatten die Beamtinnen und Beamten bereits einen Tatverdächtigen festgenommen, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt. Umfangreiche Ermittlungen führten nun zur Identifizierung weiterer Jugendlicher und Heranwachsender, die im Verdacht stehen, an den Raubtaten beteiligt gewesen zu sein. Am Dienstag (16. Januar) durchsuchten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte mit Unterstützungskräften Wohnungen in Düsseldorf und Neuss.

Wohnungen in Düsseldorf und Neuss durchsucht

Durch diese „intensive Ermittlungen“, wie es im Polizeibericht heißt, wurden nun zehn weitere Jugendliche und Heranwachsende sowie ein Zeugen identifiziert, deren Wohnungen durchsucht wurden (zehn Wohnungen in Düsseldorf, eine Wohnung in Neuss). Die Beamtinnen und Beamten stellten unter anderem vermutliche Tatkleidung, zwei Schreckschusswaffen, zwei Macheten, eine Axt, ein Einhandmesser und mehrere Mobiltelefone sicher. Neun Verdächtige seien vor Ort auch angetroffen worden, so die Polizei. Es handelt sich um Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

