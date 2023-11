Real-Schließung: Auch Düsseldorfer Filiale betroffen

Von den Massenschließungen bei Real (Symbolbild) ist auch die Filiale in Düsseldorf-Heerdt betroffen

Düsseldorf Zum 31. März 2024 schließt der Lebensmittelhändler Real insgesamt 45 Märkte. Die Filiale in Düsseldorf-Heerdt macht dann ebenfalls zu.

Das Aus für die Real-Filiale in Düsseldorf-Heerdt ist seit diesem Montagabend besiegelt. Wie der insolvente Mönchengladbacher Lebensmitteleinzelhändler mitteilte, werden bis zum 31. März 2024 von den 63 Filialen insgesamt 43 Warenhäuser geschlossen. Der Konzern begründet das Ende der Niederlassungen damit, dass „für diese Standorte trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer gefunden werden konnte.“ Von den Massenschließungen ist auch das Geschäft an der Düsseldorfer Schiessstraße betroffen.

Filiale wurde bis Ende August repariert

Die Hoffnung auf eine Rettung war in Heerdt bis zuletzt groß. Bis Ende August wurde der Real-Markt im laufenden Betrieb sogar renoviert und umgebaut. Also einen Monat vor dem Insolvenzantrag. Nun steht jedoch fest: Die Filiale macht Ende März dicht. Davon sind auch 105 Mitarbeitende betroffen, die, Stand jetzt, nun auf Jobsuche gehen müssen.

Der Betrieb soll in Düsseldorf-Heerdt bis zur Marktschließung unterdessen weitergehen, wie der Einzelhandelskonzern ankündigte. Mit dem Aus der Filiale in Heerdt verschwindet Real nun endgültig aus dem Düsseldorfer Stadtgebiet: Im Juni 2022 wurde das Warenhaus am Bilker S-Bahnhof von der Einzelhandelskette Kaufland übernommen.

