Rheinbahn-Streik in Düsseldorf: Diese Linien sollen fahren

Am Donnerstag (15. Februar) gibt es wieder einen ÖPNV-Streik. Davon ist auch die Rheinbahn in Düsseldorf betroffen (Symbolbild)

Düsseldorf Am Donnerstag wird die Rheinbahn erneut ganztägig bestreikt. Es fahren keine U- und Straßenbahnen, dafür aber einige Buslinien. Ein Überblick.

Bahnfahrende in Düsseldorf müssen sich auf den nächsten Warnstreik einstellen: Am Donnerstag (15. Februar), wird die Rheinbahn erneut ganztägig bestreikt. Alle U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien der Rheinbahn sind davon betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in NRW erneut zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Erst am 2. Februar legte ein Warnstreik fast den gesamten ÖPNV in Deutschland lahm.

Der Streik bei der Rheinbahn beginnt am kommenden Donnerstag um 3 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Die Kundencenter der Rheinbahn bleiben ebenfalls geschlossen. Der P&R-Parkplatz Südpark kann ab Mittwochmorgen, 14. Februar, nur eingeschränkt genutzt werden, es gibt keine Garantie für freie Parkplätze, teilt die Rheinbahn mit.

Einige Busse sollen trotz ÖPNV-Streik fahren

Trotz Streik versucht das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen auf einigen Buslinien Fahrten möglich zu machen. Fremd- und Tochterunternehmen, die auch sonst im Auftrag der Rheinbahn im Einsatz sind, sollen diese Leistungen übernehmen. Die Rheinbahn weist aber darauf hin, dass es dafür keine Gewähr gibt. Alternativ können Fahrgäste die App redy nutzen, dort finden sie alle Angebote der Mobilitätspartner auf einen Blick.

Folgende Linien fahren voraussichtlich nach Fahrplan:

Linie O5: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S Linie O6: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S Linie O14: (TaxiBus mit Anmeldung) Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S

(TaxiBus mit Anmeldung) Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S Linie O19: (TaxiBus mit Anmeldung) Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße

(TaxiBus mit Anmeldung) Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße Linie SB51: D-Flughafen Bf – D-Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

D-Flughafen Bf – D-Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf Linie 730: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz

Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz Linie 746: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S Linie 751 Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – D-Angermund S – D-Kaiserswerth, Klemensplatz

Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S Linie 751 Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – D-Angermund S – D-Kaiserswerth, Klemensplatz Linie 770: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S Linie 771: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte Linie 782: D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf

D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf Linie 785: D-Heinrich-Heine-Allee – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

D-Heinrich-Heine-Allee – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S Linie 831: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer

Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf.

On-Demand-Service für den Düsseldorfer Osten

Das kostenpflichtige Mobilitätsangebot auf Bestellung – der On-Demand-Service flexy – ist vom Streik nicht betroffen. Das Bediengebiet und die Uhrzeiten, in denen es das Angebot flexy gibt, bleiben während des Streiks gleich: Im Düsseldorfer Osten (Gerresheim, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl, Unterbach, Teile von Grafenberg, Eller und Vennhausen) können Fahrgäste am Freitag in der Zeit von 20 bis 2 Uhr alternativ den On-Demand-Service flexy buchen.

