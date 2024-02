Rosenmontagszug Düsseldorf: Warum 2 Wagen nicht fertig sind

Düsseldorf Eine Woche vor dem Rosenmontagszug laufen die Arbeiten bei den Wagenbauern auf Hochtouren. Auch bei Jacques Tilly gilt höchste Geheimstufe.

Für die Wagenbauer des Düsseldorfer Rosenmontagszugs (12. Februar) hat der Endspurt begonnen. Das Comitee Düsseldorfer Carneval bedankte sich am Sonntag (5. Februar) beim traditionellen Richtfest der Rosenmontagswagen bei den vielen zumeist ehrenamtlichen Helfern. Dabei wurden auch Karnevalsorden verliehen.

Bei dem Termin in der Wagenbauhalle, einem ehemaligen Düsseldorfer Straßenbahndepot im Stadtteil Bilk, waren schon einige Wagen wie der des Prinzenpaares Prinz Uwe I. und Venetia Melanie zu sehen. Ein anderer Wagen hatte eine große Pappfigur an Bord, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit einem Joint zeigte. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug umfasst üblicherweise insgesamt mehr als 100 Wagen, die in monatelanger Arbeit gestaltet werden.

Zehn Wagen sind bereits fertig

Der Düsseldorfer Bildhauer und Designer Jacques Tilly hält auch diesmal wieder seine zwölf politischen Mottowagen, die oft internationale Beachtung finden, bis zur Ausfahrt am Rosenmontag streng geheim. „Erst wenn Rosenmontag um 7 Uhr morgens die Tore aufgehen, wird man sehen, was wir da an politischen Wagen produziert haben“, sagte Tilly der WDR Lokalzeit Düsseldorf.

Zehn Wagen seien bereits fertig, zwei Wagen seien allerdings noch ganz offen. Dazu brüte er gerade noch über Ideen. „Wir lassen uns ja immer einen offen für das allerletzte Wochenende, falls da noch was passiert, da müssen wir in der Nacht zum Rosenmontag noch tätig sein, damit die Narren am Straßenrand wirklich frische Ware bekommen“, sagte er zu seinem Vorgehen.

Auch Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist auf dem diesjährigen Rosenmontagszug mit einem eigenen Mottowagen vertreten. Wie die Fortuna am Montag mitteilte, wird der von Jacques Tilly gestaltete Karnevalswagen am Dienstag in der Wagenbauhalle an der Merowingerstraße vorgestellt.

Unterdessen müssen sich alle Karnevalisten laut aktuellen Wetterprognosen an Weiberfastnacht am Donnerstag wetterfest anziehen: Es soll im Rheinland lang anhaltenden Regen mit wechselnder Intensität bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad geben. (dpa)

