Rosenmontagszug in Düsseldorf: Reihenfolge der Wagen steht

Seit Montagabend (15. Januar) steht die Wagenreihung für den Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024 fest. Wie das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Dienstag mitteilte, wurde im Rahmen einer live auf YouTube übertragenen Ziehung von Venetia Melanie ausgelost, welcher Mitgliedsverein des CC an welcher Position im Rosenmontagszug am 12. Februar durch die Straßen der Landeshauptstadt ziehen wird. Der Rosenmontagszug wird nach dem Handball-Weltrekordspiel das nächste Großereignis sein, dass in diesem eventreichen Jahr in Düsseldorf ansteht.

Drei Vereine feiern Jubiläum

Bei der Auslosung standen drei Lostöpfe für den vorderen, den mittleren und den hinteren Teil des Zuges zur Verfügung. Nach Angaben des CC war jedoch bereits im Vorfeld klar, dass neben den beiden Prinzengarden im hinteren Teil des Zuges unter anderem auch die Düsseldorfer Bürgerwehr am Anfang und die Rheinische Garde Blau-Weiss am Ende gesetzt waren. Im Rahmen des diesjährigen Rosenmontagszuges feiern zudem drei Vereine ihr Jubiläum: die Düsseldorfer Bürgerwehr (12 x 11 Jahre), die KG Müllejecke (9 x 11 Jahre) und Blau-Weiss Büderich (6 x 11 Jahre).

Hinter der Düsseldorfer Bürgerwehr startet die KGV Weissfräcke und die Schloßgarde der Stadt Düsseldorf von 1999 e.V in den Rosenmontagszug. Der KG Düsseldorfer Radschläger 1880 e.V befindet sich in diesem Jahr an Position Nummer 15. Die KG Regenbogen, eine der größten Karnevalsgesellschaften in der Landeshauptstadt, startet an 31. Stelle. Insgesamt 49 Vereine sind in diesem Jahr mit Wagen auf dem „Zoch“ vertreten.

Weitere Informationen zum Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024 gibt es unter: www.helau.cc/de/informationen-rosenmontagsumzug-567.html.

