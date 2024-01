Düsseldorf In der Düsseldorfer City wollte ein gesuchter Fahrraddieb gerade mit seinem Werkzeug zur Tat schreiten, als ihm Polizisten dazwischen kamen.

Ein mit einer Säge „bewaffneter“ Fahrraddieb kam am Dienstagabend (16. Januar) am Graf-Adolf-Platz in der Düsseldorfer City nicht weit. Bundespolizisten machten dem Mann einen Strich durch die Rechnung. Sie erwischten ihn auf frischer Tat.

Ein weiterer Diebstahl im November

Um 21.15 Uhr hatten die Beamten beobachtet, wie sich der Mann (33) an einem Fahrrad zu schaffen machte. Als sie an ihn herantraten, versteckte er einen Gegenstand in seiner Sporttasche, welchen er zuvor an dem Fahrrad einsetzte. Die Beamten konnten Sägespuren an dem Radschloss feststellen und fanden dann in seiner Sporttasche Aufbruchswerkzeug. Während der Personalienüberprüfung identifizierten die Uniformierten den Mann als Gesuchten einer Fahndung. Der 33-Jährige wurde festgenommen und auf die Wache gebracht.

Nach dem Festgenommenen wurde wegen eines begangenen Diebstahls im November gefahndet. Die aktuelle Tat konnte ihm aufgrund von Kameraaufzeichnungen zugeordnet werden, heißt es im Polizeibericht. Zu dem Versuch des Fahrraddiebstahls wollte sich der 33-Jährige nicht äußern. Die Beamten stellten das Fahrrad sowie weiteres Diebesgut sicher, welches er in seiner Sporttasche mit sich trug, sicher.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der tatverdächtige Mann aus Ägypten über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügt und somit keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet bestreitet. Er wurde samt sichergestellter Gegenstände an das zuständige Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums in Düsseldorf übergeben.

