Schubert-Symphonie zum Chillen

Franz Schuberts Jugend-Sinfonien sind nicht nur für den heutigen Hörer eher langweilig. Brahms, der immerhin sämtliche Schubert-Sinfonie herausgab, bescheinigte ihnen „keinen hohen künstlerischen Wert“ und war der Meinung, „sie sollten nicht veröffentlicht, sondern nur mit Pietät bewahrt werden“. Diesem Ratschlag folgt Adam Fischer nicht. Und führt beim zweiten „Sternzeichen“-Konzert im neuen Jahr Schuberts Vierte – im Untertitel „Die Tragische“ – auf, und setzt sie nach der Pause gegen Beethovens „Pastorale“. Ein Programm, das zieht: So war die Tonhalle am Freitag komplett ausverkauft. Selbst Podiumsplätze hinter der Bühne waren nicht mehr zu ergattern.

Zwar zeigen sich die Symphoniker bei allen Stücken des Abends in guter Form und musizieren an fast allen Pulten (mal wieder bis auf das wackelnde Solo-Horn) lupenrein und können unter Adam Fischers bebendem Dirigat mit klassischem, dann frühromantischem Sound überzeugen. Doch nach Beethovens sechster Sinfonie war der Jubel weitaus größer und nachhaltiger als nach den anderen Werken. Obwohl die „Pastorale“ nicht mit einem furiosen Allegro endet, sondern mit wiegender Schäfer-Idylle. Eher untypisch für Beethoven. Neben Schuberts exquisit instrumentierter, sich aber mühsam dahinziehender „Vierter“ gab‘s noch eine Petitesse von Gottvater Salieri, bekannt als Lehrer von Mozart, Beethoven und Schubert. In diesem Konzert für Orchester, Flöte und Oboe des kaiserlichen Hofkomponisten brillieren Ruth Legelli (Flöte) und Gisela Hellrung (Oboe) in einem heiteren Dialog der beiden Holzblasinstrumente.

Die beiden Fachfrauen – im Hauptberuf erste Solo-Flötistin und erste Solo-Oboistin der Symphoniker – führen in diesem Heimspiel die Bandbreite ihrer Instrumente vor. Geräusche wie Zwitschern, Gackern, Schnurren und Surren entfachten sie souverän – mal synchron, dann im Ping-Pong-Stil. Oder sie hüpfen munter davon, stets mit Augenzwinkern. Alles im elegant elegischen Sound, der zu Salieris höfischer Unterhaltungsmusik passt. Viele Bravorufe gab’s für ihre hintergründige Performance, die gekonnt Salieris musikalische Banalitäten übertüncht.

Warum Schubert sein Opus die „Tragische“ nannte, ist unklar. Ein Werbetrick, vermutlich. Oder die Unsicherheit des damals 19-jährigen Genies. Nach anfänglichen, wilden Paukenschlägen sind weder in den langsamen Sätzen noch im finalen Allegro Anzeichen von tragischer Spannung zu erahnen. Wenig Gefühlsgewitter, kaum innere Kämpfe wie in späteren Schubert-Werken. Stattdessen betont Chefdirigent Fischer die glatten, fein glänzenden Eigenschaften. Streicher und Bläser-Gruppen setzen auf geschmeidig fließenden Sound, manchmal wird’s seltsam pathetisch. Meist ziemlich langsam. Fischer macht daraus feine Entspannungsmusik, ideal zum Chillen. Nur: „Schade, dass die sanft einheitliche Empfindung über Gebühr breit gezogen wird“ urteilte bereits der Groß-Kritiker Hanslick vor 150 Jahren.

Fein geschliffener Klang

Ganz anders, wenn auch mit Betonung auf fein geschliffenem Klang dirigiert Fischer die „Pastorale“: Beethoven setzte hier erstmals eine schillernde Naturbeschreibung in Noten. Eine Symphonie, die jeder Klassikfan dank eines üppig blühenden Bouquets an Melodien zum Mitsummen kennt. Schäfer, Schafe, Wälder, rauschende Wälder und plötzlich aufziehende Stürme, die dem Werk dramatische Impulse geben, ziehen vorüber – ebenso wie ein Dorfleben samt munterer Landbevölkerung. Hier werden Orchester und Dirigent zu Genre-Malern, die detailverliebt jedes kleine Motiv zum Leuchten bringen.

