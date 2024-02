Der Düsseldorfer Mirco Budde hat sich an Karneval als Jens Spahn verkleidet – und ging mit seinem Kostüm viral.

Düsseldorf Der Düsseldorfer Mirco Budde sieht Jens Spahn zum Verwechseln ähnlich. Sein Karnevalskostüm begeistert viele. So kam der 25-Jährige auf die Idee.

Ein Anzug mit roter Krawatte, das Bier in der einen, den Aktenkoffer mit der Aufschrift „Maskendeals“, aus dem das Geld nur so herausquillt, in der anderen Hand. Wer beim Düsseldorfer Karneval diesen Mann gesehen hat, musste sich vielleicht einmal länger die Augen reiben: Statt eines selbstironischen Ex-Gesundheitsministers handelt es sich bei dem Jecken nämlich nicht um Jens Spahn, sondern vielmehr um den Bilker Mirco Budde, der sich mit seinem Doppelgänger-Kostüm einen Scherz erlaubt und sich sein ohnehin zum Verwechseln ähnliches Aussehen zunutze gemacht hat.

Jens Spahn-Doppelgänger aus Düsseldorf wird mehrmals die Woche auf Aussehen angesprochen

Wie der 25-Jährige zu der Kostümidee kam, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion: „Ich werde schon bestimmt seit zwei, drei Jahren auf mein Aussehen angesprochen, teilweise fünf- bis zehn Mal die Woche“, erzählt Mirco Budde. „Da dachte ich mir einfach, ‚komm, an Karneval kann ich das noch etwas ausreizen‘ und habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich Jens Spahn noch ähnlicher sehen kann“, so der Düsseldorfer weiter.

Um sein Doppelgänger-Kostüm noch zu perfektionieren, hat der Düsseldorfer Mirco Budde Autogrammkarten bestellt. Eine Hälfte zeigt das Gesicht von Jens Spahn, die andere seine eigene. Foto: Mirco Budde / Privat

Er färbte sich die Haare dunkler, suchte sich die perfekte Spahn-Brille und ließ sogar Autogrammkarten drucken, bei dem eine Gesichtshälfte die des echten Jens Spahn ist und die andere seine eigene. Und der Aufwand hat sich gelohnt: „Ich hätte niemals gedacht, dass das Kostüm so gut ankommt“, freut er sich.

Spahn-Doppelgänger in Düsseldorf: TikTok-Video geht viral

Bereits seit Altweiber war Mirco Budde im besonderen Spahn-Dress unterwegs. „Schon da kamen viele Menschen auf mich zu, wollten Bilder machen. Manche haben vor Lachen echt am Boden gelegen“, so Budde. „An Rosenmontag war es dann wirklich völlig surreal, ich konnte mich kaum noch bewegen, weil jeder mich auf mein Kostüm angesprochen hat.“

Was zum Ruhm des Spahn-Doppelgängers außerdem beigetragen hat: Am Wochenende tauchte ein TikTok-Video auf der Online-Plattform auf, das den Düsseldorfer kostümiert und zuprostend in der Düsseldorfer Straßenbahn zeigt. Bisher hat der Clip über 195.000 Aufrufe gemacht und ging viral. Für den 25-Jährigen sei das alles noch „surreal“, erzählt er. „Die ganzen Kommentare und die Liebe, die mir entgegebenbracht wird, ist der absolute Wahnsinn“, freut sich der Düsseldorfer Spahn-Doppelgänger.

Übrigens: Wenn Mirco Budde gerade mal nicht an Karneval als CDU-Politiker Jens Spahn auf die Straße geht, führt der 25-Jährige ein gewöhnliches Leben und arbeitet als Key-Account-Manager bei einem Personaldienstleister. Ob er vielleicht noch mehr aus seiner Doppelgänger-Rolle herausholen möchte? „Wenn irgendwo mal ein Jens Spahn-Double gesucht wird, bin ich auf jeden Fall zur Stelle“, sagt er und lacht.

Sein Kostüm für die nächste Session steht bisher noch nicht fest. Ob er noch einmal als Spahn-Double geht, weiß der Bilker noch nicht. „Aber bis zum 11.11. ist ja noch ein bisschen Zeit“, so Budde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf