Hochzeitslocation Stadt Düsseldorf bietet spektakuläre Trauung am Burgplatz an

Düsseldorf Heiratswillige Paare können sich im Dezember im Riesenrad am Düsseldorfer Burgplatz trauen lassen. Welche Termine noch zur Verfügung stehen.

Die Stadt Düsseldorf bietet noch im Dezember eine ganz spezielle Hochzeitslocation für heiratswillige Paare an: Wie die Stadt am Freitag mitteilte, bietet das Standesamt der Landeshauptstadt wieder an vier Terminen im Dezember Trauungen auf dem Riesenrad am Burgplatz an. Am 7., 8., 14., und 21. Dezember haben jeweils zwei Paare die Möglichkeit, sich in luftiger Höhe das Ja-Wort zu geben.

Premiere im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr gab es das erste Mal Eheschließungen in dem Riesenrad. Nach der erfolgreichen Premiere gibt es in diesem Jahr also nun eine Fortsetzung. Und dieses Format scheint die Organisatoren der Rheinkirmes inspiriert zu haben. Denn auf dem diesjährigen Volksfest konnten sich Paare das erste Mal im Weintürmchen Wilmering trauen lassen.

Paare, die sich für eine Hochzeit in dem Riesenrad am Burgplatz interessieren, können sich nach Angaben der Stadt per Mail an trauung.riesenrad@duesseldorf.de wenden. Es sind jeweils zwei Trauzeiten – um 11 und um 12 Uhr – verfügbar.





Weitere Infos zur Anmeldung einer Eheschließung gibt es im Internet unter service.duesseldorf.de, Stichwort „Eheschließung“. DIe Stadt verweist dabei darauf, dass die Anmeldung einer Trauung im Riesenrad nicht über den Online-Traukalender möglich ist, sondern nur über die oben angegebene Mailadresse.

