Stadt Düsseldorf muss bis Februar 340 Bäume fällen

Viele Bäume in Düsseldorf sind krank, wie diese Kastanie in Angermund. Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss gefällt werden.

Düsseldorf Die Düsseldorfer Verwaltung führt laufende Kontrollen von Bäumen im Stadtgebiet durch. Jetzt müssen viele gefällt werden. Das sind die Standorte.

Bäume finden im urbanen Raum keine optimalen Bedingungen vor, wie die Düsseldorf Stadtverwaltung jetzt mitteilt. Durch die hohe Flächenversiegelung haben Stadtbäume zu wenig Platz. Ein Problem, das durch Eingriffe in den Boden – etwa beim Anlegen von Rohren und Leitungen – verschärft wird. „Es bedarf daher einer regelmäßigen Kontrolle und Pflege des Bestandes, um trotz der suboptimalen Bedingungen Sicherheit und Gesundheit der einzelnen Bäume zu garantieren“, wie die Stadt betont. Bei der jüngsten Kontrolle wurde festgestellt, dass bis Februar 2024 insgesamt 340 Bäume gefällt werden müssen.

Die betroffenen Standorte

Notwendig würden die Fällungen der kranken und teilweise bereits abgestorbenen Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit. Betroffen seien dabei 188 Straßenbäume und 152 Bäume in Grünanlagen. Die Bäume werden mit einer Informationsbanderole umwickelt. Betroffen von den Fällungen sind unter anderem folgende Standorte, weitere Informationen gibt es auf der Seite der Stadt.

Am Gartenkamp, zwei Bäume

Am Mergelsberg, ein Baum

Benzenbergstraße, zwei Bäume

Bergische Landstraße, drei Bäume

Bilker Allee, sechs Bäume

Brinckmannstraße, ein Baum

Cecilienallee, elf Bäume

Diepernstraße, ein Baum

Elbroichpark, ein Baum

Emmastraße, ein Baum

Florastraße, zwei Bäume

Friedensplätzchen, ein Baum

Friedenstraße, vier Bäume

Friedhof Stoffeln, ein Baum

Friedrichstraße, ein Baum

Grünweg Werstener Tunneldeckel, ein Baum

Hammer Straße, zwei Bäume

Heerdter Rheinpark, ein Baum

Himmelgeister Straße, ein Baum

Hofgarten, vier Bäume

Karolinger Straße, ein Baum

Leo-Statz-Platz, ein Baum

Lessingplatz, ein Baum

Münsterstraße, ein Baum

Rheinpark, drei Bäume

Rheinweisen, vier Bäume

Ringelswiese, zwei Bäume

San-Remo-Straße, drei Bäume

Sulzbachstraße, ein Baum

Volksgarten, 13 Bäume

Das Rezept der Stadt: nachpflanzen

Mehr als die Hälfte der 340 Bäume sind bereits abgestorben, nämlich 175. Doch die Stadtverwaltung geht davon aus, „dass im Zuge noch ausstehender Baumkontrollen weitere Fällungen in den Wintermonaten hinzukommen – zum Beispiel aufgrund von Winterpilzen“. 2023 mussten in Düsseldorf 1250 Bäume gefällt werden. Ziel der Verwaltung ist es, parallel gegen den Schwund anzukämpfen und noch in diesem Herbst bzw. Winter 1500 neue Bäume zu pflanzen.

