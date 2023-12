Rheinpegel in Düsseldorf steigt: Stadt setzt Bagger ein

Ein Schiff fährt bei steigendem Pegel über den Rhein an der Altstadt vorbei. Mitarbeiter der Stadt haben das Tor am Unteren Rheinwerft zum Alten Hafen am Donnterstag, 21. Dezember geschlossen.

Düsseldorf Düsseldorf bereitet sich auf den steigenden Rheinpegel an Weihnachten vor. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind geplant - was Bürger wissen müssen.

Der Rheinpegel wird in Düsseldorf am kommenden Wochenende wieder steigen. Mit Blick auf die anstehenden Feiertage hat der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt die Hochwasserschutzmaßnahmen in Düsseldorf am Donnerstag, 21. Dezember, vorsorglich ausgeweitet. Um 8 Uhr starteten am Donnerstagmorgen die Vorbereitungen: Das Tor am Unteren Rheinwerft zum Alten Hafen wurde geschlossen. Eingesetzt wurden dabei unter anderem schweres Gerät wie Bagger und Kran. Am Durchgang vom Unteren Rheinwerft zum Alten Hafen in der Düsseldorfer Altstadt installierten die Arbeiter eine Schutzwand aus Dammbalken, Stahlstützen und Metall-Elementen.

Stadt will für die anstehenden Feiertage gewappnet sein

„Wir haben mit diesen Arbeiten vorsorglich gehandelt und sind auf das kommende Hochwasser vorbereitet“, erklärte Frank Heuner, technischer Leiter des Stadtentwässerungsbetriebs. „Die Schutzmaßnahmen, die wir proaktiv ergriffen haben, sind aktuell noch nicht notwendig, könnten aber gemäß der Prognose für den Zeitraum 27. bis 28. Dezember notwendig werden. Wir möchten daher für die anstehenden Feiertage gewappnet sein.“

Der Rheinpegel steigt voraussichtlich ab Freitag, 22. Dezember, an. Mit Pegelhöhen von 6 Metern leitete der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf erste Maßnahmen zum Schutz der Stadt ein. Als Erstes wurden die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen, um zu verhindern, dass über die Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließt. Der Wasserspiegel des Spee‘schen Grabens wurde vorher um etwa 60 Zentimeter gesenkt. Dies ist erforderlich, um das Wasser der Düssel, das nun nicht mehr in den Rhein fließen kann, aufzufangen.

Bei 8,80 Metern muss die Schifffahrt eingestellt werden

Zu Beginn der Arbeiten am Donnerstagmorgen lag der Pegelstand am Rhein in Düsseldorf noch bei 5,64 Metern. Ab einem Pegelstand von 7,10 Metern gelten erste Einschränkungen für die Rheinschifffahrt, bei 8,80 Metern muss diese sogar eingestellt werden. Dieser Wert dürfte nach Einschätzung von Heuner in den kommenden Tagen allerdings nicht erreicht werden.

Bürgerinnen und Bürger können sich über die Internetseite www.duesseldorf.de/rheinpegel oder bei der Wasserschifffahrtsverwaltung unter www.elwis.de über die Pegelstände am Rhein informieren.

