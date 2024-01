Tiertafel Düsseldorf erhält viele Spenden von DEG-Fans

Düsseldorf Am Sonntag konnten Eishockeyfans beim Heimspiel der Düsseldorfer EG Spenden an die Tiertafel abgeben. Der Verein zog nun erfolgreich Bilanz.

Die Tiertafel Düsseldorf hat im Rahmen einer Aktion beim Heimspiel der Düsseldorfer EG gegen Bremerhaven am vergangenen Sonntag (14. Januar) viele Futterspenden für Hunde und Katzen erhalten. Wie die DEG und die Tiertafel am Donnerstag gemeinsam mitteilten, haben Fans und Spieler des Eishockeyclubs insgesamt 438 Kilogramm an Trockenfutter und rund 492,5 Kilogramm Nassfutter für die Tiertafel gestiftet.

Laut Angaben einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin sei sogar „die ein oder andere Futterspende“ aus Bremerhaven bei der Tiertafel eingegangen. Zudem haben nach Angaben der DEG viele Eishockeyfans insgesamt knapp 661 Euro in die Spendendosen geworfen.

Tiertafel hilft Menschen, die sich Tierfutter nicht leisten können

Vor dem 6:5-Heimsieg der DEG gegen Bremerhaven am Sonntag konnten die Eishockeyfans ihre zahlreichen Spenden bei einem Lkw abgeben. Im Foyer der Halle standen zudem ehrenamtliche Mitarbeiter der Tiertafel Düsseldorf für Informationen und Gespräche zur Verfügung.

Der gemeinnützige Verein wurde gegründet, um den Menschen in Düsseldorf zu helfen, die körperlich und finanziell nicht in der Lage sind, ihre Haustiere artgerecht zu halten. Dazu zählt auch, Tierhalter mit Futterspenden zu unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf