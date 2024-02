Am Flughafen Düsseldorf ist es am Donnerstag aufgrund eines Gepäckstücks vorübergehend zu Unruhe gekommen. (Archivbild)

Sicherheit Verdächtiges Gepäckstück am Flughafen: Polizei sperrt Gate

Düsseldorf Die Bundespolizei hat am Donnerstag am Flughafen Düsseldorf ein Gate für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Grund war ein Handgepäckstück.

Wegen Unklarheiten über die sachgemäße Kontrolle eines Handgepäckstücks musste ein Flugsteig am Düsseldorfer Airport am Donnerstag für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Nachdem die Sicherheitslage geklärt worden sei, habe das Gate gegen 18 Uhr wieder freigegeben werden können, teilte ein Sprecher der Bundespolizei NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit.

Die Situation sei entstanden, nachdem nachmittags nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein Handgepäckstück ohne ordnungsgemäße Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt sei. Daraufhin habe der Flugsteig geräumt und später alle betroffenen Passagiere erneut kontrolliert werden müssen. Die genaueren Umstände und Hintergründe würden nun ermittelt. Weitere Details konnte der Sprecher nicht nennen. (dpa)

