Viele tote Bäume in Düsseldorf: Wo sie gefällt werden müssen

Düsseldorf Baumkontrollen in Düsseldorf ergaben, dass viele Exemplare krank oder abgestorben sind. Die Stadt muss handeln, macht aber auch ein Versprechen.

Die Stadt Düsseldorf muss jetzt 89 kranke oder abgestorbene Bäume an Straßen und in öffentlichen Grünanlagen. Die Fällarbeiten sind im Ergebnis der städtischen Baumkontrollen nötig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und beginnen in den kommenden Tagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Unter den 89 Bäumen sind 21 Straßenbäume und 68 in Grünanlagen. 15 Bäume sind bereits abgestorben, weitere 29 absterbend.

Betroffen sind unter anderem:

Koetschaustraße, zwei Bäume

Stockumer Höfe, ein Baum

Zoopark, ein Baum

Heerdter Landstraße, ein Baum

Hofgarten, drei Bäume

An der Piwipp, ein Baum

Nordfriedhof, ein Baum

Ostpark, ein Baum

Schaffhausener Weg, ein Baum

Unter den Eichen, zwei Bäume

Graf-Recke-Straße, ein Baum

Dernbuschweg, vier Bäume

Am Dammsteg, 14 Bäume

Grünweg Hassels, ein Baum

Stadt will möglichst viele Standorte neu bepflanzen

Erst im Dezember 2023 gab die Stadt die jüngsten Baumfällungen bekannt. Es waren hunderte. Jetzt geht es weiter. Ziel der Stadtverwaltung sei es auch diesmal, möglichst viele der Standorte erneut zu bepflanzen, heißt es. Für die Nachpflanzung der Straßenbäume veranlasst die Stadt sogenannte Umlaufverfahren. Dabei prüfen unter anderem die Netzgesellschaft, der Stadtentwässerungsbetrieb und die Telekom die nahegelegenen Leitungstrassen und ihren Abstand zum Baumstandort. Ebenso sind notwendige Abstände zu den Verkehrsanlagen sowie brandschutztechnische Belange zu beachten.

